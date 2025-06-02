公幼名額民代憂資源分布不均 蔣萬安下令通盤檢討

正值公幼抽籤時節，議員指台北市公幼分布區域嚴重失衡，有區域登記爆滿卻無增班計畫；反倒需求量小的區域，卻一直設立新園所。以文山、內湖為例，有些園所招不滿，市府卻持續增班，反倒大安區公托名額一位難求，增加速度卻牛步。市長蔣萬安表示，會請教育局全面盤點，依需求增班。

北市議員吳世正指出，公幼、非營利、準公幼近年持續增加，卻有分布失衡狀況，他舉例，2022年起公幼經過備取後還有名額的，2022年有25班、2023年有29班、去年變成49班，逐年增加，超過3分之1都未招滿，教育局卻持續增班。

吳世正舉文山區為例，今年有2間新設立非營利幼兒園，包含樟新水岸與萃湖，今年2到5歲專班分別開出80及112個名額，但卻招不滿；另外，南港區經貿非營利幼兒園同樣也面臨類似狀況。

吳世正認為，市府與其將資源預算，投入在需求不明的擴班計畫，不如用於提升公幼競爭力，補助公幼延⾧托育及寒暑假服務，降低或免除家⾧額外負擔的費用，讓家長願意選擇公幼就讀，而不是外流到私幼，讓招不滿狀況越來越惡化。

市長蔣萬安表示，數據顯示，家長對2歲專班需求比較高，應將重點放在2歲專班設置上，未來會依照區域需求新增設置，會請教育局全面盤點，做整體控管。

教育局長湯志民說，公立幼兒園有時會利用寒暑假動工，造成招生名額不穩定，將後續檢討，並且會延長公幼收托時間，如公幼、非營利幼兒園寒暑假原只服務5周，目前已拉長到6周，慢慢會增加，也會加強延長課後照顧，並用等額方式降低收費，吸引家長願意讓孩子就讀。