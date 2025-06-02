快訊

富爸爸作者籲買白銀：別說我沒警告 「股債房」史上最大崩盤將至

王文洋包養學生妹！小40歲「沒有性經驗」驚人內幕曝光

否認搭公務車喬事！蔡清祥澄清都在立院 黃國昌將偕同檢舉人提交事證

聽新聞
0:00 / 0:00

公幼名額民代憂資源分布不均 蔣萬安下令通盤檢討

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市公幼分布區域嚴重失衡，有區域登記爆滿卻無增班計畫；反倒需求量小的區域，卻一直設立新園所。市長蔣萬安表示，會請教育局全面盤點，依需求增班。本報資料照片
台北市公幼分布區域嚴重失衡，有區域登記爆滿卻無增班計畫；反倒需求量小的區域，卻一直設立新園所。市長蔣萬安表示，會請教育局全面盤點，依需求增班。本報資料照片

正值公幼抽籤時節，議員指台北市公幼分布區域嚴重失衡，有區域登記爆滿卻無增班計畫；反倒需求量小的區域，卻一直設立新園所。以文山、內湖為例，有些園所招不滿，市府卻持續增班，反倒大安區公托名額一位難求，增加速度卻牛步。市長蔣萬安表示，會請教育局全面盤點，依需求增班。

北市議員吳世正指出，公幼、非營利、準公幼近年持續增加，卻有分布失衡狀況，他舉例，2022年起公幼經過備取後還有名額的，2022年有25班、2023年有29班、去年變成49班，逐年增加，超過3分之1都未招滿，教育局卻持續增班。

吳世正舉文山區為例，今年有2間新設立非營利幼兒園，包含樟新水岸與萃湖，今年2到5歲專班分別開出80及112個名額，但卻招不滿；另外，南港區經貿非營利幼兒園同樣也面臨類似狀況。

吳世正認為，市府與其將資源預算，投入在需求不明的擴班計畫，不如用於提升公幼競爭力，補助公幼延⾧托育及寒暑假服務，降低或免除家⾧額外負擔的費用，讓家長願意選擇公幼就讀，而不是外流到私幼，讓招不滿狀況越來越惡化。

市長蔣萬安表示，數據顯示，家長對2歲專班需求比較高，應將重點放在2歲專班設置上，未來會依照區域需求新增設置，會請教育局全面盤點，做整體控管。

教育局長湯志民說，公立幼兒園有時會利用寒暑假動工，造成招生名額不穩定，將後續檢討，並且會延長公幼收托時間，如公幼、非營利幼兒園寒暑假原只服務5周，目前已拉長到6周，慢慢會增加，也會加強延長課後照顧，並用等額方式降低收費，吸引家長願意讓孩子就讀。

議員 蔣萬安 教育局 托育 托嬰 幼兒園 北市 公幼

延伸閱讀

影／超人氣壯寶不會失業了！蔣萬安允留「續代言壯年運動」

議員關切「壯寶」失業？ 蔣萬安：持續為壯年運動代言

影／內政部推「中正路」改名 蔣萬安：政府多辦正事少搞政治

中正路、經國路改名…劉世芳嗆「不要有錢才做」 蔣萬安強硬表態

相關新聞

影／超人氣壯寶不會失業了！蔣萬安允留「續代言壯年運動」

2025雙北世壯運風光落幕後，外界關注，超人氣的吉祥物「壯寶」恐難逃吉祥物宿命，完成階段性任務後「塵封說再見」。台北市長...

公幼名額民代憂資源分布不均 蔣萬安下令通盤檢討

正值公幼抽籤時節，議員指台北市公幼分布區域嚴重失衡，有區域登記爆滿卻無增班計畫；反倒需求量小的區域，卻一直設立新園所。以...

議員關切「壯寶」失業？ 蔣萬安：持續為壯年運動代言

2025雙北世壯運上周落幕，其中超人氣吉祥物「壯寶」的周邊商品在賽事期間熱賣，隨著賽事結束，「壯寶」是否跟著結束成為市議...

新北獸醫師荒延燒3年 議員籲「走在中央政策前」：編預算提高誘因

新北市公職獸醫人力長期不足，議員憂影響動物福祉、防疫等任務。新北市議員宋雨蓁今在議會質詢指，依編制新北動物保護處應有38...

新北市三芝八賢活動中心綠美化 鹿角蕨療癒植栽牆

三芝區八賢里活動中心，日前在八賢里環保志工隊的巧手佈置下，風履新生的雨鞋植栽牆落成，展現災後居民的創意與生命力。不僅如此，在這面雨鞋植栽牆的正對面可以見到還有一整面的全新綠美化格柵植栽牆相互呼應，是市議員陳家琪所爭取，美麗又療癒的鹿角蕨為山區居民的生活增添不同的景觀與趣味。

遶一大圈好不便 淡水北投子溪畔步道爭取設便橋

位在新北市淡水區北投子溪畔步道，是在地居民平時休閒使用最頻繁的步道一，可以串連新市鎮與新春里的北投子溪畔步道，里長莊志文就向新北市議員陳偉杰反應，在新春街125巷底通往步道後，要到新市鎮的兒童公園都得要遶一大圈，對於里民來說相當不方便，在相關單位現場會勘時，就希望能夠爭取設置一座便橋。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。