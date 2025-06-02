影／超人氣壯寶不會失業了！蔣萬安允留「續代言壯年運動」

2025雙北世壯運風光落幕後，外界關注，超人氣的吉祥物「壯寶」恐難逃吉祥物宿命，完成階段性任務後「塵封說再見」。台北市長蔣萬安今赴議會總質詢，蔣萬安備詢時承諾「它（壯寶）不會失業」，壯寶會一直留下來，為台北市的壯年運動代言。

蔣萬安今赴議會總質詢，議員秦慧珠質詢世壯運相關議題，秦說，她向體育局邀請即將失業、將領失業救濟金的「壯寶」來備詢，體育局還一度苦惱壯寶不會說話，不過壯寶一上備詢台，不僅非常有禮貌向主席台敬禮，還不斷擺Pose，活力滿滿模樣相當可愛。秦慧珠也當著蔣萬安市長的面，幫壯寶請命，希望市府讓壯寶留下來，不要讓它失業。

蔣萬安當場承諾，它（壯寶）會一直留下來，不僅是實體的、大的立像、氣偶都會留下來，更重要是「壯寶不會失業」，壯寶可以持續為台北市的壯年運動代言，沒有問題，未來大家還是有很多機會，會看到它。秦慧珠再度確認，所以今天不會是壯寶最後一場秀？蔣萬安再度承諾「不會的，未來大家還是會常常看到它。」壯寶還開心地與蔣萬安擁抱。

秦慧珠也提到，今年雙北世壯運落幕後，台北市應該將世壯運延續成「市壯運」城市運動會，並且和新北市長侯友宜討論，是否繼續舉辦兩市的城市市壯運，例如兩年舉辦一次，讓今年拿到金牌的選手，兩年後可以繼續運動，或許未來市壯運不需要規模這麼大，項目也可以不用這麼多，可以指定一定的項目，在一定預算內舉辦。