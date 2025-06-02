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暴雨混入污水管影響排放 新北將設35處液位計監控

中央社／ 新北2日電

新北水利局今天表示，因極端氣候及短延時強降雨影響，大量雨水瞬間混入污水系統，確保污水下水道的輸送能力，將在35處重要節點設置液位計，藉由水位監測來即時應變。

水利局發布新聞稿表示，新北市污水用戶接管統計至114年4月底，累計接管戶數已超過124萬戶，但因極端氣候及短延時強降雨影響，導致大量雨水瞬間混入污水系統。

水利局表示，為避免污水管滿水位，可能造成家庭污水無法排出或甚至發生倒灌，過去僅靠下游污水抽水站或污水處理廠廠區內液位計進行應變。

水利局表示，水下水道系統液位計是預警作業中不可或缺的「水情偵察兵」，智慧液位計具備了即時監測能力，因此，當發生持續降雨，導致雨水流入污水系統時，「即時監測，提前預警」是減少污水水位上升的關鍵，水利局將於污水下水道35處重要節點設置液位計，監測水位並即時應變。

水利局長宋德仁表示， 共斥資新台幣1800萬元設置35處液位計，已於4月開始施工，預計7月底可完工。液位計採複合式偵測，前端水位運用雷達波偵測，如水位超過雷達波所設定液位時，會自動改由壓力式感測水壓，並於每分鐘回傳資料及預警，完整監測污水系統液位變化，運用科技智慧防災，使污水截流站及污水抽水站人員能即時應變。

污水 水利局 新北

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