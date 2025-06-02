新北獸醫師荒延燒3年 議員籲「走在中央政策前」：編預算提高誘因

新北市公職獸醫人力長期不足，議員憂影響動物福祉、防疫等任務。新北市議員宋雨蓁今在議會質詢指，依編制新北動物保護處應有38名獸醫師，實際卻只有26人在職，人力缺口超過3成。部分獸醫師僅從事行政業務，實際參與動物醫療照護的比率更低。

宋雨蓁強調，新北轄下設有8處動物收容所，許多受傷、需醫療的動物仰賴專業獸醫師照護，人力短缺不僅造成醫療照護品質疑慮，也讓現職獸醫負擔沉重，若持續惡化，恐成為動保制度的隱形破口。她呼籲市府應積極因應中央推動的「不開業獎金」制度，並主動編列預算搶人才，走在中央政策之前，「不只要配合中央，更要超前部署，留住好的人才。」

對此，新北市農業局長諶錫輝回應指出，獸醫師人力荒確實嚴重，新北已連續3年出現公職獸醫無人報到的窘境，整體公職獸醫「缺額比報考人數還多」。他坦言，薪資結構難敵民間動物醫院，是造成留才困境的主因，「如果待遇一直沒辦法平衡，獸醫師終究會流失」。

諶錫輝也說，中央已意識到此問題，提出不開業獎金機制，盼能改善公職獸醫吸引力。他允諾將與人事處、主計處研議預算編列方式，盡快評估出新北市自有的獎勵誘因制度。

宋雨蓁補充，動保議題不該僅停留在制度層面，「若連第一線的人都無法留住，動保政策再完備也會淪為空談」，她希望市府團隊務必重視此問題，跨局處整合提出具體對策。