新北市三芝八賢活動中心綠美化 鹿角蕨療癒植栽牆
三芝區八賢里活動中心，日前在八賢里環保志工隊的巧手佈置下，風履新生的雨鞋植栽牆落成，展現災後居民的創意與生命力。不僅如此，在這面雨鞋植栽牆的正對面可以見到還有一整面的全新綠美化格柵植栽牆相互呼應，是市議員陳家琪所爭取，美麗又療癒的鹿角蕨為山區居民的生活增添不同的景觀與趣味。
市議員陳家琪表示，山區的設施以最能融入的綠美化設計來佈置，特別挑選近來大受民眾喜愛的鹿角蕨植栽妝點，一個L型的角落再加上戶外桌椅，山間活動中心的小前庭氣氛瞬間都不同了起來，也希望山區的居民在鬱鬱蔥蔥的山嵐景致中有不同的景觀可以欣賞、療癒生活。
全新充滿設計感的綠美化牆，由市議員陳家琪爭取經費佈置，不僅有質感大提升的木頭格柵為背景，還挑選備受民眾喜愛的植物鹿角蕨，不但為生活增添景觀樂趣，鹿角蕨不同品種與不同姿態樣貌，讓在地居民每天欣賞都不會膩。
八賢里長楊振蜂說，鹿角蕨植栽牆美化後，居民才有感正對面的牆面充滿青苔，進而動手連對面的牆面都美化起來，現在活動中心前的小庭園綠意盎然相當熱鬧，還有戶外桌椅的擺放，讓來到活動中心的民眾，擁有室內活動與戶外休閒賞景喝咖啡的多重療癒選擇。
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