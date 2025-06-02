快訊

「高速飛行、一擊即走」共軍殲-36正面照首次曝光 彷若星際戰艦

阿里山公路車輛「墜15米溪谷」翻落擠壓變形 1男子無生命跡象

葉伊恬事件持續延燒...教育部次長發聲 桌協未改善恐撤秘書長職

聽新聞
0:00 / 0:00

台南路邊側溝因防臭、防蟑螂遭封蓋 民代要求全面巡查

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
近期梅雨季鋒面來襲，台南卻有路邊側溝遭遮蓋，市議員余柷青今也在議會質詢要求市府相關單位全面巡查，以免影響排水、導致淹水。記者萬于甄／翻攝
近期梅雨季鋒面來襲，台南卻有路邊側溝遭遮蓋，市議員余柷青今也在議會質詢要求市府相關單位全面巡查，以免影響排水、導致淹水。記者萬于甄／翻攝

梅雨季來臨，台南各地今早都有明顯雨勢，南市府面對各項防汛、排水工作都不敢輕忽；市議員余柷青今在議會質詢點出，台南不少屋前路側溝常被民眾的「創意水溝蓋」封上，若遇上大雨來臨就會造成積淹水，要求市府全面性巡查。對此，民政局表示，會與民眾溝通移除。

余柷青表示，台南有多項治水、排水工程都正在進行改善，花了這麼多錢，但時不時卻會看見路邊的屋前路側溝出現「創意水溝蓋」，民眾因怕臭、怕老鼠、蟑螂竄出，甚至怕會有登革熱病媒蚊產生，紛紛用活動式鐵板、防水膠布等封住。

她指出，面對這些都被蓋住的排水溝蓋，倘若遇上大雨來襲，雨水光是排就排不出去，勢必會造成積淹水，要求市府相關單位應全面進行巡查、盤點，尤其，許多民眾不清楚屋前路側溝究竟能不能封蓋。

對此，民政局長姜淋煌回應，針對民眾擔憂的異味、病媒蚊蟲等問題，會跨局處共同協商處理，並請區公所與民眾溝通移除，畢竟排水溝的功能涉及公眾利益，民眾不能隨意封蓋住，後續則將研擬出地方可接受並能改善現況的解決方式。

水利局也說明，往年強降雨致使路面積水情況多發生在午後降雨，經區公所宣導及溝通協調後，商家及民眾普遍表示可配合在降雨前自行移除橡膠墊以利排水，後續將請區公所持續辦理宣導及巡察作業。

議員 蟑螂 病媒蚊 淹水 治水 梅雨 排水溝 台南

延伸閱讀

台中神岡神清路逢雨必淹 推動地下引流改善方案、9月底完工

梅雨滯留鋒面+西南風 周二全台有雨西半部局部大雨

高雄蛋糕名店出現蟑螂 業者喊冤：對方買回家2天才吃「還會動」

影／噁！超大蟑螂屍躺東北炸醬麵 高市衛生局稽查了

相關新聞

中正路改名恐牽動18萬人 新北藍議員批「乾脆改為清德路」

針對內政部近期拋出的「中正路改名」議題，新北市議員江怡臻今質詢中批評，中央政策未顧及實際執行成本，僅補助每條路名更改10...

世壯運閉幕曲遭消音？ 議員問誰授意 新北文化局：有授權改編

雙北市政府主辦的2025世壯運日前落幕，閉幕典禮一首應援曲「我台灣來欸」遭綠營質疑消音，引發討論。新北市議員張錦豪今質詢...

新北獸醫師荒延燒3年 議員籲「走在中央政策前」：編預算提高誘因

新北市公職獸醫人力長期不足，議員憂影響動物福祉、防疫等任務。新北市議員宋雨蓁今在議會質詢指，依編制新北動物保護處應有38...

新北市三芝八賢活動中心綠美化 鹿角蕨療癒植栽牆

三芝區八賢里活動中心，日前在八賢里環保志工隊的巧手佈置下，風履新生的雨鞋植栽牆落成，展現災後居民的創意與生命力。不僅如此，在這面雨鞋植栽牆的正對面可以見到還有一整面的全新綠美化格柵植栽牆相互呼應，是市議員陳家琪所爭取，美麗又療癒的鹿角蕨為山區居民的生活增添不同的景觀與趣味。

遶一大圈好不便 淡水北投子溪畔步道爭取設便橋

位在新北市淡水區北投子溪畔步道，是在地居民平時休閒使用最頻繁的步道一，可以串連新市鎮與新春里的北投子溪畔步道，里長莊志文就向新北市議員陳偉杰反應，在新春街125巷底通往步道後，要到新市鎮的兒童公園都得要遶一大圈，對於里民來說相當不方便，在相關單位現場會勘時，就希望能夠爭取設置一座便橋。

施家古厝修復將完工 新北市淡水區議員盼帶動老街觀光

新北市定古蹟「淡水崎仔頂施家古厝」修復工程，經過多年，預計今年將會完成，新北市議員鄭宇恩就會同修復工程人員、以及新北市文化局科長，到現場勘察修復進度狀況，新北市議員鄭宇恩表示，這次的主體工程大部份都已經完工，期盼在今年開放之後，可以為老街帶來觀光亮點。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。