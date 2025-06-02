台南路邊側溝因防臭、防蟑螂遭封蓋 民代要求全面巡查

三芝區八賢里活動中心，日前在八賢里環保志工隊的巧手佈置下，風履新生的雨鞋植栽牆落成，展現災後居民的創意與生命力。不僅如此，在這面雨鞋植栽牆的正對面可以見到還有一整面的全新綠美化格柵植栽牆相互呼應，是市議員陳家琪所爭取，美麗又療癒的鹿角蕨為山區居民的生活增添不同的景觀與趣味。

2025-06-02 17:44