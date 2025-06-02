遶一大圈好不便 淡水北投子溪畔步道爭取設便橋

位在新北市淡水區北投子溪畔步道，是在地居民平時休閒使用最頻繁的步道之一，可以串連新市鎮與新春里的北投子溪畔步道，里長莊志文就向新北市議員陳偉杰反應，在新春街125巷底通往步道後，要到新市鎮的兒童公園都得要遶一大圈，對於里民來說相當不方便，在相關單位現場會勘時，就希望能夠爭取設置一座便橋。

新春里長莊志文表示，由於里民使用這裡的步道來散步有非常多人，要到對面新市鎮的兒童公園，要跨過北投子溪，就要多花10分鐘走550公尺，才可以到達，因此希望透過會勘爭取設置一座便橋，連通新春里與新市鎮的兒童公園。對此市議員陳偉杰也向相關單位來要求先行評估，再來爭取經費設置。

市議員陳偉杰表示，北投子溪畔步道是在地居民休閒散步的好地方，但在溪畔兩旁都有步道，卻沒有便橋連通兩端，讓許多居民非常不方便，因此也向淡水區公所要求先評估經費，希望爭取設置一座便橋，提供給在地居民使用，也讓民眾來往公園等設施，在使用上可以更加便利。