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施家古厝修復將完工 新北市淡水區議員盼帶動老街觀光

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市定古蹟「淡水崎仔頂施家古厝」修復工程即將完工，新北市議員鄭宇恩會同相關單位視察修復進度，期盼開放後，為老街帶來觀光亮點。 圖/紅樹林有線電視提供
新北市定古蹟「淡水崎仔頂施家古厝」修復工程即將完工，新北市議員鄭宇恩會同相關單位視察修復進度，期盼開放後，為老街帶來觀光亮點。 圖/紅樹林有線電視提供

新北市定古蹟淡水崎仔頂施家古厝」修復工程，經過多年，預計今年將會完成，新北市議員鄭宇恩就會同修復工程人員、以及新北市文化局科長，到現場勘察修復進度狀況，新北市議員鄭宇恩表示，這次的主體工程大部份都已經完工，期盼在今年開放之後，可以為老街帶來觀光亮點。

由於施家古厝創建於前清時代，位於淡水崎仔頂，當地傳說此為滬尾街龍脈之首，也就是馬蹄穴之所在，風水地理絕佳。施家古厝與二十世紀初以來，淡水的木材業發展史有極其密切的關係。同時也是淡水市區唯一保留下來的前清時代院落建築，為滬尾街時代商業發展史之最佳見證，極具歷史價值。

施家古厝蘊含獨特歷史、文化及藝術價值，所在位置鄰近淡水老街，修復後可與淡水清水巖祖師廟、龍山寺、福佑宮、日本警官宿舍、木下靜涯舊居等文化資產串聯，並將重建街、清水街兩條淡水重要老街結合形成歷史區塊。

恢復該古蹟原有建築特色及工法，作為展示空間免費開放參觀，體驗創建於前清時代之古厝宅院形式規制及歷史軌跡，可規劃為遊客服務資訊站及觀光客休憩據點，作為淡水區古蹟與藝文活動推廣資訊站，向遊客介紹淡水區文化資產並提供導覽地圖、各項資訊與藝文活動等服務，同時亦可作為舒緩擁擠觀光人潮空間，提升觀光旅遊品質。

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