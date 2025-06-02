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五樓拉延長線充微電車 議員籲新北補法規漏洞強化公安

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員陳世軒表示，有居民反應在無管委會的舊公寓中，樓上住戶經常從五樓垂掛延長線到一樓樓梯間，為微電車充電，現場不僅電線暴露在風雨中，且與機車緊鄰，火災風險極高。圖／新北市議員陳世軒提供
新北市議員陳世軒表示，有居民反應在無管委會的舊公寓中，樓上住戶經常從五樓垂掛延長線到一樓樓梯間，為微電車充電，現場不僅電線暴露在風雨中，且與機車緊鄰，火災風險極高。圖／新北市議員陳世軒提供

新北市議員陳世軒今在議會質詢指，有市民反映，在無管委會的老舊公寓中，樓上住戶經常從5樓垂掛延長線到1樓樓梯間，為微電車充電，不僅電線暴露在風雨中，且與機車緊鄰，火災風險高，一旦起火，逃生動線恐將化為絕路。

「這些延長線就像一根根引信」陳世軒指出，這類情況在新北老舊社區相當普遍，尤以無管委會、未設自治規章的社區最為嚴重，不少住戶為了充電私拉電線，從高樓一路垂落至1樓，線路老化、電力過載問題頻傳，且這些延長線通常與多輛機車一同擺放在唯一出入口，「萬一失火，不但逃不出去，還可能一層層蔓延。」

陳世軒強調，日前高雄仁武一起老舊公寓火災事件，疑似就是類似情形，住戶從5樓拉延長線至1樓充電，不慎釀災，導致樓梯間濃煙密布，險些釀成重大人命損傷，「這不恐怕是個案，是全台普遍卻無法可管的結構性漏洞。」

目前消防法並未對「延長線違規充電」設有明文規範，地方政府即使掌握情況，也常因缺乏法源依據而難以裁罰。對此，陳世軒建議，市府應主動修法補漏洞，率全國之先研擬地方自治條例，並列出3大具體規範方向，包括禁止無防護設施下，自高樓垂掛延長線至公共空間充電，其次是明訂公共區域內非法用電的定義與罰則，也要建立查報與裁處機制，即便無管委會，市府亦可主動介入。

新北市消防局長陳崇岳坦言，現行消防法僅針對建築物滅火設備設置有所規範，對於微電車私接延長線充電等高風險行為，法令並未明確管理，確實存在漏洞。他直言，這牽涉到個人用電素養，將研議法規是否有修補的空間。

新北市副市長劉和然表示，微電車充電涉及多個局處職權，市府將統籌協調，研擬出一套整合性的應對機制。

新北市議員陳世軒表示，有居民反應在無管委會的舊公寓中，樓上住戶經常從五樓垂掛延長線到一樓樓梯間，為微電車充電，現場不僅電線暴露在風雨中，且與機車緊鄰，火災風險極高。圖／新北市議員陳世軒提供
新北市議員陳世軒表示，有居民反應在無管委會的舊公寓中，樓上住戶經常從五樓垂掛延長線到一樓樓梯間，為微電車充電，現場不僅電線暴露在風雨中，且與機車緊鄰，火災風險極高。圖／新北市議員陳世軒提供

陳世軒 新北 延長線

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