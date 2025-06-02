中正路改名恐牽動18萬人 新北藍議員批「乾脆改為清德路」

針對內政部近期拋出的「中正路改名」議題，新北市議員江怡臻今質詢中批評，中央政策未顧及實際執行成本，僅補助每條路名更改10萬元，未思考地方因此衍生的行政作業與民眾負擔，中央砍一般補助卻要求地方配合，對新北市民極為不公平。

新北市民政局長林耀長指出，目前新北市共有22條中正路，遍布18個行政區，涉及約8萬4千戶、18萬名居民，為全台影響戶數最多的縣市。若全面更改，預估行政作業將耗費約6000萬元，還不包含其餘的隱性成本，除了行政成本，也影響民眾的生活習慣。

新北市副市長劉和然直言，此舉不僅耗費公帑，更將大幅影響民眾日常生活，包括戶籍謄本、身份證、地政權狀、商業登記、公車站名、派出所與環保設施等全面更新，隱形成本極高，對市民造成的實質衝擊更勝有形經費。

江怡臻質疑，內政部長劉世芳所提每條路10萬元的補助根本不敷實際所需，並痛批中央刪減新北市一般性補助款30.4億元，影響教育、社福、道路養護等基本建設，如今卻要求地方耗費公帑配合政治工程，形同本末倒置。

她更以台北市「軍功路」更名案為例，歷經17年才完成。直指「改一條路不是嘴巴說說」，並質疑若中正路要改，中山、忠孝、民族、文化等路名是否也將接連遭殃？她呼籲中央務實面對民生需求，將資源用在人民真正需要的地方。

江怡臻指出，她隨機訪問了兩位中正里的里長，詢問若「中正」改名，他們的看法為何。一位里長直言，「是吃飽太閒、錢太多嗎？」質疑此舉毫無必要；另一位則反問，「那改了要改成什麼？改完會漲房價嗎？」反映基層對此議題普遍感到困惑甚至反感，認為與其大費周章更名，不如將資源用在民眾真正需要的地方。

國民黨議員新北市議員林金結氣得說，中央竟然那麼想幫中正路改名，就展現魄力「要就一次改」，不要老是消費這個議題，「還是這根本就是假議題，乾脆改名叫清德路好了」。

劉和然表示，改名不是目前市政優先順序之內，新北市將持續以教育營養補助、基礎建設與弱勢照顧為施政重心，並再次呼籲中央應如實撥補一般性補助款，協助地方真正解決市民的生活難題。