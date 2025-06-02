世壯運閉幕曲遭消音？ 議員問誰授意 新北文化局：有授權改編

雙北市政府主辦的2025世壯運日前落幕，閉幕典禮一首應援曲「我台灣來欸」遭綠營質疑消音，引發討論。新北市議員張錦豪今質詢問「是誰授意改詞、消音」。對此，新北市文化局長張䕒育強調：「絕對沒有消音，改編經原創者同意與授權。」

世壯運閉幕典禮由玖壹壹演唱「世界都看見」，搭配味全龍與輔仁大學啦啦隊共同演出。然而原歌詞中的「我台灣來欸」一句卻未被唱出，字幕也改為「阮作伙來……」，引來綠營民代批「矮化台灣」、「自我審查過頭」。

張錦豪今在議會質詢指，這首歌原為2023世界棒球經典賽主題曲，振奮人心，為何在新北主辦的國際賽事中卻要被「靜音處理」，質疑是否有政治考量，他直言「請問是誰授意這樣改的？」

張䕒育回應，強調此次使用為「活動改編版」，並非完整原曲，相關修改皆取得創作者授權與同意。他表示，應援曲為配合現場演出及氛圍進行改編，「不是誰授意，更不是刻意消音」，張錦豪也要求官員提供授權資料來證明。