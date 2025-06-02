快訊

身分為官二代...哈佛畢業典禮致答辭 陸生蔣雨融陷「走後門」爭議

單程2100元！基隆-石垣島渡輪9月可能啟航 航港局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

世壯運閉幕曲遭消音？ 議員問誰授意 新北文化局：有授權改編

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民進黨新北市議員張錦豪今質詢質疑是誰授意改詞、消音，新北市文化局長張䕒育強調「絕對沒有消音，改編經原創者同意與授權。」記者張策／攝影
民進黨新北市議員張錦豪今質詢質疑是誰授意改詞、消音，新北市文化局長張䕒育強調「絕對沒有消音，改編經原創者同意與授權。」記者張策／攝影

雙北市政府主辦的2025世壯運日前落幕，閉幕典禮一首應援曲「我台灣來欸」遭綠營質疑消音，引發討論。新北市議員張錦豪今質詢問「是誰授意改詞、消音」。對此，新北市文化局長張䕒育強調：「絕對沒有消音，改編經原創者同意與授權。」

世壯運閉幕典禮由玖壹壹演唱「世界都看見」，搭配味全龍與輔仁大學啦啦隊共同演出。然而原歌詞中的「我台灣來欸」一句卻未被唱出，字幕也改為「阮作伙來……」，引來綠營民代批「矮化台灣」、「自我審查過頭」。

張錦豪今在議會質詢指，這首歌原為2023世界棒球經典賽主題曲，振奮人心，為何在新北主辦的國際賽事中卻要被「靜音處理」，質疑是否有政治考量，他直言「請問是誰授意這樣改的？」

張䕒育回應，強調此次使用為「活動改編版」，並非完整原曲，相關修改皆取得創作者授權與同意。他表示，應援曲為配合現場演出及氛圍進行改編，「不是誰授意，更不是刻意消音」，張錦豪也要求官員提供授權資料來證明。

文化局 張錦豪

延伸閱讀

秀峰高中新校舍下學期啟用 侯友宜指示通學環境要跟上

慘！新開幕龜吼漁夫市集萬里蟹及蝦死損失慘重 顧客抱怨吃不到

新北汐止新台五路二段過馬路危險 要畫綠底行穿線護童

新北汐止昊天嶺舊營區活化 民代催生足球場綠地

相關新聞

世壯運閉幕曲遭消音？ 議員問誰授意 新北文化局：有授權改編

雙北市政府主辦的2025世壯運日前落幕，閉幕典禮一首應援曲「我台灣來欸」遭綠營質疑消音，引發討論。新北市議員張錦豪今質詢...

消防機器人、空拍機助滅火 新北消防局救災演練超吸睛

新北消防局今天上午10時許在樹林區南亞塑膠工廠舉辦消防演練，針對災害發生時通報、自衛消防編組、避難、安全防護、滅火搶救、...

智慧防汛上線 新北設35處液位計防雨灌汙

面對極端氣候與短延時強降雨挑戰，為防範大量雨水灌入汙水系統、導致系統超載，新北市水利局斥資1800萬元，在全市汙水下水道...

侯友宜視察溪北停車場工程 新北新建停車場全國最多

新北市推動公有停車場建設再添進度。新北市長侯友宜今前往視察板橋溪北公園地下停車場工程，強調此案將紓解板橋地區停車壓力。他...

淡水南瓜有得吃有得玩 新北攜16業者推特色料理、遊程

每年5月至6月是淡水栗子南瓜產季，新北市副市長劉和然今出席宣傳，6月14至15日將在淡水金色水岸舉辦大南瓜展售會，另即日...

多了一座小遠企？安和路逾700坪全新空地吸目光

坐落敦南遠企旁70公尺，「德運安和」接待中心米色調的外觀、氣派的迎賓門廊、和俗稱牛眼的小圓窗裝飾語彙，被附近住戶暱稱為「小遠企」。從拆屋整地到搭建接待中心，德運建設花廿年才整合出來的763坪四面臨路獨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。