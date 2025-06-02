消防機器人、空拍機助滅火 新北消防局救災演練超吸睛

新北消防局今天上午10時許在樹林區南亞塑膠工廠舉辦消防演練，針對災害發生時通報、自衛消防編組、避難、安全防護、滅火搶救、緊急救護、消防搶救佈署及滅火搶救等項目進行操演，盼透過演練強化員工應變及通報能力，落實自救及疏散訓練。

新北市消防局表示，本次演練整合現代科技與跨單位合作機制，指揮官可透過救災平板結合化學雲介接消防局安管系統，依據平板上的相關資訊通報救災人員了解場所潛在的公共危險物品危害性，現場並使用消防救災機器人及空拍機等科技化設備。還結合環境事故專業技術小組人員進行聯合演練，以提升救災人員與其他單位團隊之間的默契性及業者防災意識。