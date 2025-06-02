快訊

「沒降息」00919預估配息維持新高0.72元！16號為最後買進日

身分為官二代...哈佛畢業典禮致答辭 陸生蔣雨融陷「走後門」爭議

單程2100元！基隆-石垣島渡輪9月可能啟航 航港局回應了

消防機器人、空拍機助滅火 新北消防局救災演練超吸睛

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
南亞塑膠廠員工演練初期救災。記者黃子騰／翻攝
南亞塑膠廠員工演練初期救災。記者黃子騰／翻攝

新北消防局今天上午10時許在樹林區南亞塑膠工廠舉辦消防演練，針對災害發生時通報、自衛消防編組、避難、安全防護、滅火搶救、緊急救護、消防搶救佈署及滅火搶救等項目進行操演，盼透過演練強化員工應變及通報能力，落實自救及疏散訓練。

新北市消防局表示，本次演練整合現代科技與跨單位合作機制，指揮官可透過救災平板結合化學雲介接消防局安管系統，依據平板上的相關資訊通報救災人員了解場所潛在的公共危險物品危害性，現場並使用消防救災機器人及空拍機等科技化設備。還結合環境事故專業技術小組人員進行聯合演練，以提升救災人員與其他單位團隊之間的默契性及業者防災意識。

新北市消防局長陳崇岳強調，演練旨在透過強化業者本身的自衛消防編組能力、提升消防機關的搶救應變技巧，並結合科技化設備與跨單位協助合作提升整體防災及救災效能，而場所平時除了依法設置消防安全設備及落實工安自主檢查外，應依據其製程危害特性或參考類似事故案例，強化自衛消防編組演練，以提升員工的防災應變能力，保障工作人員生命安全及降低災害發生。

新北市消防局今天上午在南亞塑膠樹林廠進行消防演練。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局今天上午在南亞塑膠樹林廠進行消防演練。記者黃子騰／翻攝

空拍機 消防隊 新北

延伸閱讀

戲水潮湧風險升 新北推科技防溺 議員籲補強裝備

讓火神不再流眼淚 消防法修法正式實施保障消防員安全

獨／李俊俋才請辭想滅火 再爆監委王榮璋疑濫用公務車接送理髮

沒通行證、未插紅旗 台62線貨車載12桶「滿裝」瓦斯衝落邊坡

相關新聞

世壯運閉幕曲遭消音？ 議員問誰授意 新北文化局：有授權改編

雙北市政府主辦的2025世壯運日前落幕，閉幕典禮一首應援曲「我台灣來欸」遭綠營質疑消音，引發討論。新北市議員張錦豪今質詢...

消防機器人、空拍機助滅火 新北消防局救災演練超吸睛

新北消防局今天上午10時許在樹林區南亞塑膠工廠舉辦消防演練，針對災害發生時通報、自衛消防編組、避難、安全防護、滅火搶救、...

智慧防汛上線 新北設35處液位計防雨灌汙

面對極端氣候與短延時強降雨挑戰，為防範大量雨水灌入汙水系統、導致系統超載，新北市水利局斥資1800萬元，在全市汙水下水道...

侯友宜視察溪北停車場工程 新北新建停車場全國最多

新北市推動公有停車場建設再添進度。新北市長侯友宜今前往視察板橋溪北公園地下停車場工程，強調此案將紓解板橋地區停車壓力。他...

淡水南瓜有得吃有得玩 新北攜16業者推特色料理、遊程

每年5月至6月是淡水栗子南瓜產季，新北市副市長劉和然今出席宣傳，6月14至15日將在淡水金色水岸舉辦大南瓜展售會，另即日...

多了一座小遠企？安和路逾700坪全新空地吸目光

坐落敦南遠企旁70公尺，「德運安和」接待中心米色調的外觀、氣派的迎賓門廊、和俗稱牛眼的小圓窗裝飾語彙，被附近住戶暱稱為「小遠企」。從拆屋整地到搭建接待中心，德運建設花廿年才整合出來的763坪四面臨路獨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。