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智慧防汛上線 新北設35處液位計防雨灌汙
面對極端氣候與短延時強降雨挑戰，為防範大量雨水灌入汙水系統、導致系統超載，新北市水利局斥資1800萬元，在全市汙水下水道系統35處節點設置智慧液位計，建構即時監測與預警機制，啟動「降低液位」與「提前疏流」兩大應變措施，搶時間守住防線。
水利局長宋德仁指出，此批智慧液位計採雷達與壓力式複合感測，當液位超過預設值時，即自動切換為壓力感測，並以每分鐘回傳一次的頻率即時通報，資料同步上傳雲端平台。預計7月底全數完工後，可讓截流站與抽水站操作人員第一時間掌握水位變化，提早應對高峰來水。
他表示，截至今年4月底，全市汙水接管戶數已突破124萬戶。此次布建的液位計堪稱「水情偵察兵」，不僅掌握前端水位，更可依管網設定推播警示，達成動態監控與智慧調度目標。未來累積的大數據，也將作為優化操作參數與模擬預測依據。
水利局補充，傳統作法多倚賴下游抽水站液位變化反應，調度時間較慢。新設的液位計位置更貼近源頭，可提前啟動疏流，避免上游大量雨水沖刷汙水系統，進而衝擊八里汙水處理廠運作安全。
水利局亦規畫建置「新北市汙水下水道智慧預警系統」，將針對淡水河系汙水系統進行水理模型分析，評估負荷極限並提出應變策略，強化汛期前線預警能力，朝全面智慧防災目標邁進。
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