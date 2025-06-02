侯友宜視察溪北停車場工程 新北新建停車場全國最多

新北市推動公有停車場建設再添進度。新北市長侯友宜今前往視察板橋溪北公園地下停車場工程，強調此案將紓解板橋地區停車壓力。他表示，上任6年來已新建110座公有停車場，新增2萬1509格停車位，是全國新建量最多的城市。

侯友宜指出，溪北公園地下停車場總經費逾7.3億元，自去年3月中旬動工以來，歷經原物料價格飆漲、技術與人力短缺等挑戰，施工團隊仍全力克服，目前進度已達97%，預計7月完工、12月啟用，屆時將提供280席汽車格及50席機車格。他強調，「不只溪北！」同區的忠孝公園停車場將於年底完工，信義國小地下停車場則預計明年完工，3案合計可再增加744席汽車格與82席機車格，將有助於緩解板橋市區日益嚴峻的停車需求。

交通局長鍾鳴時說明，溪北公園地下停車場規畫為地下兩層，導入智慧化停車系統，並強調綠建築與永續設計，採用環保建材與自然通風井設計，提升空氣流通品質。同時整合地方建議，在區公所協助下，工程同步優化公園場域，包括擴大舞台廣場、加設遮陽設施及籃球場天幕，並改善周邊草坡，讓休憩與停車機能兼具。