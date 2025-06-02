淡水南瓜有得吃有得玩 新北攜16業者推特色料理、遊程

每年5月至6月是淡水栗子南瓜產季，新北市副市長劉和然今出席宣傳，6月14至15日將在淡水金色水岸舉辦大南瓜展售會，另即日起至30日淡水在地16家在地業者推出限定南瓜特色料理、遊程，於合作店家消費南瓜料理或商品就可獲得南瓜主題明信片，可以用來抽南瓜主題遊程。

淡水區農會與在地業者合作，推出南瓜料理及開發南瓜加工商品，今年與16家業者合作，如福容大飯店、禮萊國際酒店、將捷金鬱金香酒店等推出金沙麥片南瓜條、桂花蜜南瓜、將心蔓爵等特色料理；也與當地農場、業者合作辦理南瓜食農體驗、遊程，如樹林口農場推出南瓜布丁DIY、阿三哥農莊推出南瓜貝果DIY以及北新有機農場推出南瓜圓DIY。

此外，在地旅遊業者旅學堂也將於6、7月推出一系列遊程，帶領遊客沿著淡海輕軌走訪當地歷史特色景點，前往當地農場欣賞田園風光、由青農導覽南瓜知識、品嚐南瓜料理，進行南瓜派DIY食農教育活動，有吃、有玩又能感受淡水文化特色，目前開放5個梯次，包含6/22、6/29、7/20、7/26及7/27，報名費1200元，歡迎至旅學堂臉書粉絲專頁報名

6月2日起至6月30日至合作店家消費南瓜料理或商品，即可獲得南瓜主題明信片，在明信片寫上姓名、電話後投入放置於商家的收集桶內，將抽出20位民眾免費參加南瓜主題遊程。

6月13日於淡水金色水岸廣場辦理全國大南瓜比賽，分成重量組、創意組及品質組評鑑，6月14至15日於同場地辦理大南瓜展售會，現場有參賽大南瓜及創意南瓜展示、在地農產市集、南瓜圓DIY體驗、青農食農教育講座等活動，於展售會消費滿300元將能獲得南瓜主題明信片，可以用來參加旅學堂南瓜遊程抽獎。

淡水區農會理事長呂鈞鴻說，農會與16家業者合作，推出限定南瓜料理像是南瓜海鮮撈飯、南瓜起司蛋糕、南瓜貝果糕等，捷金鬱金香酒店「河畔餐廳」同時推出優惠，新北市民出示身分證件，即可享九折，歡迎大家來淡水品嚐料理、抽遊程！農會也推出新款南瓜加工品創造南瓜全年經濟，今年推出結合南瓜與12多種健康穀物的「南瓜穀物棒」，不添加任何保留食材原味，於大南瓜展場及淡水農會超市販售，6月底前有新品8折優惠，歡迎大家嚐鮮。