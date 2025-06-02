快訊

新冠疫情再起！門診爆滿、發燒病患激增 醫籲有2症狀先快篩

端午後補跌 台股終場下挫344點、台積電跌21元

「沒降息」00919預估配息維持新高0.72元 16號為最後買進日

淡水南瓜有得吃有得玩 新北攜16業者推特色料理、遊程

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
淡水農會與在地16家在地業者推出限定南瓜特色料理、遊程，於合作店家消費南瓜料理或商品就可獲得南瓜主題明信片。記者劉懿萱／攝影
淡水農會與在地16家在地業者推出限定南瓜特色料理、遊程，於合作店家消費南瓜料理或商品就可獲得南瓜主題明信片。記者劉懿萱／攝影

每年5月至6月是淡水栗子南瓜產季，新北市副市長劉和然今出席宣傳，6月14至15日將在淡水金色水岸舉辦大南瓜展售會，另即日起至30日淡水在地16家在地業者推出限定南瓜特色料理、遊程，於合作店家消費南瓜料理或商品就可獲得南瓜主題明信片，可以用來抽南瓜主題遊程。

淡水區農會與在地業者合作，推出南瓜料理及開發南瓜加工商品，今年與16家業者合作，如福容大飯店、禮萊國際酒店、將捷金鬱金香酒店等推出金沙麥片南瓜條、桂花蜜南瓜、將心蔓爵等特色料理；也與當地農場、業者合作辦理南瓜食農體驗、遊程，如樹林口農場推出南瓜布丁DIY、阿三哥農莊推出南瓜貝果DIY以及北新有機農場推出南瓜圓DIY。

此外，在地旅遊業者旅學堂也將於6、7月推出一系列遊程，帶領遊客沿著淡海輕軌走訪當地歷史特色景點，前往當地農場欣賞田園風光、由青農導覽南瓜知識、品嚐南瓜料理，進行南瓜派DIY食農教育活動，有吃、有玩又能感受淡水文化特色，目前開放5個梯次，包含6/22、6/29、7/20、7/26及7/27，報名費1200元，歡迎至旅學堂臉書粉絲專頁報名

6月2日起至6月30日至合作店家消費南瓜料理或商品，即可獲得南瓜主題明信片，在明信片寫上姓名、電話後投入放置於商家的收集桶內，將抽出20位民眾免費參加南瓜主題遊程。

6月13日於淡水金色水岸廣場辦理全國大南瓜比賽，分成重量組、創意組及品質組評鑑，6月14至15日於同場地辦理大南瓜展售會，現場有參賽大南瓜及創意南瓜展示、在地農產市集、南瓜圓DIY體驗、青農食農教育講座等活動，於展售會消費滿300元將能獲得南瓜主題明信片，可以用來參加旅學堂南瓜遊程抽獎。

淡水區農會理事長呂鈞鴻說，農會與16家業者合作，推出限定南瓜料理像是南瓜海鮮撈飯、南瓜起司蛋糕、南瓜貝果糕等，捷金鬱金香酒店「河畔餐廳」同時推出優惠，新北市民出示身分證件，即可享九折，歡迎大家來淡水品嚐料理、抽遊程！農會也推出新款南瓜加工品創造南瓜全年經濟，今年推出結合南瓜與12多種健康穀物的「南瓜穀物棒」，不添加任何保留食材原味，於大南瓜展場及淡水農會超市販售，6月底前有新品8折優惠，歡迎大家嚐鮮。

新北農業局「稼日蒔光」粉絲團也將於6月9日至13日辦理南瓜王猜重量抽獎活動，預測今年重量組冠軍大南瓜重量，抽出5名幸運兒贈送南瓜商品。

新北市副市長劉和然出席淡水南瓜暨全國大南瓜比賽宣傳記者會推廣新北南瓜。記者劉懿萱／攝影
新北市副市長劉和然出席淡水南瓜暨全國大南瓜比賽宣傳記者會推廣新北南瓜。記者劉懿萱／攝影
淡水農會與在地16家在地業者推出限定南瓜特色料理、遊程。記者劉懿萱／攝影
淡水農會與在地16家在地業者推出限定南瓜特色料理、遊程。記者劉懿萱／攝影
淡水農會與在地16家在地業者推出限定南瓜特色料理、遊程。記者劉懿萱／攝影
淡水農會與在地16家在地業者推出限定南瓜特色料理、遊程。記者劉懿萱／攝影

淡水 料理 南瓜

延伸閱讀

家長緊張！新北公幼明抽籤 1.8萬幼兒搶1萬個名額

新莊2童遭天花板砸傷…非都區海砂屋無容積獎勵 新北促中央另闢途徑助重建

在地就學提高至8成 新北每年砸逾5000萬發展校本課程

淡水大拜拜 市長熱門人選劉和然、蘇巧慧、洪孟楷3人行禮如儀

相關新聞

消防機器人、空拍機助滅火 新北消防局救災演練超吸睛

新北消防局今天上午10時許在樹林區南亞塑膠工廠舉辦消防演練，針對災害發生時通報、自衛消防編組、避難、安全防護、滅火搶救、...

智慧防汛上線 新北設35處液位計防雨灌汙

面對極端氣候與短延時強降雨挑戰，為防範大量雨水灌入汙水系統、導致系統超載，新北市水利局斥資1800萬元，在全市汙水下水道...

侯友宜視察溪北停車場工程 新北新建停車場全國最多

新北市推動公有停車場建設再添進度。新北市長侯友宜今前往視察板橋溪北公園地下停車場工程，強調此案將紓解板橋地區停車壓力。他...

淡水南瓜有得吃有得玩 新北攜16業者推特色料理、遊程

每年5月至6月是淡水栗子南瓜產季，新北市副市長劉和然今出席宣傳，6月14至15日將在淡水金色水岸舉辦大南瓜展售會，另即日...

多了一座小遠企？安和路逾700坪全新空地吸目光

坐落敦南遠企旁70公尺，「德運安和」接待中心米色調的外觀、氣派的迎賓門廊、和俗稱牛眼的小圓窗裝飾語彙，被附近住戶暱稱為「小遠企」。從拆屋整地到搭建接待中心，德運建設花廿年才整合出來的763坪四面臨路獨

2025萬金杜鵑攝影展4日登場 觀展把樹苗帶回家

新北市農業局主辦「萬金杜鵑攝影比賽」徵集來自全台投稿，6月4日13日在新北市政府一樓北二門走廊辦杜鵑攝影展，展出16件獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。