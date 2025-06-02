多了一座小遠企？安和路逾700坪全新空地吸目光

坐落敦南遠企旁70公尺，「德運安和」接待中心米色調的外觀、氣派的迎賓門廊、和俗稱牛眼的小圓窗裝飾語彙，被附近住戶暱稱為「小遠企」。從拆屋整地到搭建接待中心，德運建設花廿年才整合出來的763坪四面臨路獨立街廓，在地低調富鄰居全程目光鎖定。30米安和路首排的立地條件，加上足以塑造豪宅價值的大型方正基地，未來將蓋出高度達137米的36層鋼骨地標宅，與「信義聯勤」、「和平大苑」名列大安區前三高，「德運安和」主要規劃50、65坪中坪數產品，屬當前北市自住買盤主流，同時也是安和路區域換屋等待已久的真空帶。

大安區精華地段開發飽和一地難求，尤其是深受區域客青睞的臨路方正大基地，除了仁愛、敦南、大安森林公園等傳統豪宅聚落，業界公認最能塑造名宅價值的「三安」地段—安和路、大安路、瑞安街，更是少見基地面積突破500坪。傳真行銷現場專案江孝哲表示，路段愈精華，開發規模的難度就愈提升，更何況還是在靠遠企這麼近的「三安」之首。短短不到兩公里的安和路，沿線有多座早期的北市十大名宅，即使外觀結構建材老舊過時，在市場上仍占有一席之地，其中名噪一時的僑福花園廣場與東帝士花園廣場，可說是搭上台灣經濟奇蹟起飛期紅極一時的時代產物。這類花園廣場型式的高級社區以地段優越、社區具規模、實際坪數大、又有專屬中庭空間吸引政商名流入住，許多屋齡已超過35年甚至40年以上，老名宅住戶面對屋況不敷使用需求及都更推動不易而逐漸強化買房欲望。

「德運安和」是安和路睽違已久的大基地新案，將花園廣場的優勢再進化，集結北市豪宅建築大師陳傳宗、萬豪酒店御用衡美設計等精銳團隊，規劃一樓挑高7米8門廳、三樓挑高5米全層式俱樂部會所，頂樓環景空中花園能近眺101和台大校園，低公設僅32.76%，一登場就吸引對安和路門牌情有獨鍾的老大安區住戶，以及想收藏與躋身「大安三安」燙金門牌的跨區頂級客進場，成為北市蛋黃區房市黑馬。

深耕建築40年的德運建設，近年瞄準台北市中心主要幹道，取得難能可貴的方整大基地，推出坪數適中、格局漂亮的自用型產品，都是叫好又叫座的指標案，包括民生東路首排「德運官鼎」、南京東路首排「德運京鼎」、永康商圈信義路首排「德運永康」，確立「專鑄大道地標」品牌地位。這次，推出「德運安和」又將大道地標再次升級，從顯赫的地段氣勢提升到更頂的「靜奢」境界，在與喧囂若即若離的安和路林蔭道上，享受遠企商圈鬧中取靜、自成一格的隱逸生活。