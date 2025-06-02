快訊

波蘭總統大選結果逆轉！川普支持的右翼候選人50.9%得票率勝出

放話嫌新設備太貴 台積與艾司摩爾諜對諜

價差達3倍！趁機哄抬票價 菲律賓下令關閉亞航AirAsia MOVE網站

耗資逾32億！松山民權東公辦都更完工 修復歷史建物成典範

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
松山機場旁的「松山民權東公辦都更案」新建工程，引進民間資金逾32億元打造2棟綠建築大樓，於5月取得使照，出資者更以1億元修復，中正區「前海軍將官官舍歷史建物」，作為融合文化與教育的實驗教育機構。圖／更新處提供
松山機場旁的「松山民權東公辦都更案」新建工程，引進民間資金逾32億元打造2棟綠建築大樓，於5月取得使照，出資者更以1億元修復，中正區「前海軍將官官舍歷史建物」，作為融合文化與教育的實驗教育機構。圖／更新處提供

北市府推動松山機場旁的「松山民權東公辦都更案」新建工程，引進民間資金逾32億元打造2棟綠建築大樓，於5月取得使照，出資者更以1億元修復，中正區「前海軍將官官舍歷史建物」，作為融合文化與教育的實驗教育機構，是公辦都更進行跨區修復文化資產首例，成為創新及文資保存都市再生策略典範。

更新處表示，該案位於民權東路上，靠近敦化北路、復興北路，周邊就是松山機場，鄰近企業總部聚落、駐台外國機構、文華東方酒店、民生社區，並以捷運文湖線串聯城市生活圈，交通地理位置方便，更新後建築分為A、B基地兩棟綠建築大樓，面積較小的B基地做為住宅，面積較大的A基地，則作為商辦。

更新處說，商辦大樓共有地下4層、地上15層樓，以「低碳再生」、「智慧賦能」、「在地活化」三大ESG主軸打造新世代綠色商辦，出資人也主動提供多元公益性回饋，於高樓層設置「材料圖書館」做為開放工作及展覽空間，供創業初期新創團隊使用，並規畫智慧創意公益空間，定期舉辦專題講座及活動，促進產業人才間的交流活動，同時也將多功能展演空間及圖書館等公益設施開放給民眾使用。

更新處表示，出資人也以1億元協助修復中正區泰安街1巷、建於日據末期2棟「前海軍將官官舍歷史建物」，現已完成修復工程，並由國防部委外經營打造為實驗教育共學園區，讓歷史建築與現代教育相融，成為文化與教育的創新場域。

更新處表示，近年不斷優化政策，推出公辦都更7599、海砂屋575及整宅專案等多元方案，提供有高度都更意願的社區方案評估、財務試算等服務，以加速都更推動進程，鼓勵有需要的民眾踴躍申請，一同邁入「大都更時代」的行列。

松山機場旁的「松山民權東公辦都更案」新建工程，引進民間資金逾32億元打造2棟綠建築大樓，於5月取得使照，出資者更以1億元修復，中正區「前海軍將官官舍歷史建物」，作為融合文化與教育的實驗教育機構。圖／更新處提供
松山機場旁的「松山民權東公辦都更案」新建工程，引進民間資金逾32億元打造2棟綠建築大樓，於5月取得使照，出資者更以1億元修復，中正區「前海軍將官官舍歷史建物」，作為融合文化與教育的實驗教育機構。圖／更新處提供

都更 綠建築

延伸閱讀

松菸「學生國際大使」外語導覽專業上線 世壯運首週獲多國市長盛讚

他稱不滿洗牙太痛狂揍女牙醫逾20拳 「滿手血」逃逸畫面曝光

不只哈佛！川普政府對名校再出招 控哥大漠視猶太學生騷擾事件

莽男看牙不舒服暴打女醫狂噴血 落跑又投案警方偵辦中

相關新聞

多了一座小遠企？安和路逾700坪全新空地吸目光

坐落敦南遠企旁70公尺，「德運安和」接待中心米色調的外觀、氣派的迎賓門廊、和俗稱牛眼的小圓窗裝飾語彙，被附近住戶暱稱為「小遠企」。從拆屋整地到搭建接待中心，德運建設花廿年才整合出來的763坪四面臨路獨

2025萬金杜鵑攝影展4日登場 觀展把樹苗帶回家

新北市農業局主辦「萬金杜鵑攝影比賽」徵集來自全台投稿，6月4日13日在新北市政府一樓北二門走廊辦杜鵑攝影展，展出16件獲...

新北海砂屋都更 專家促加速公辦介入

新北新莊一處屋齡35年海砂屋天花板前天突崩塌，水泥塊砸中屋內13歲少年、11歲女童，致腿部擦挫傷、頭部血腫。里長說，此意...

防南港更塞 地方盼信義線再東延中研院

北市南港LaLaport開張後，湧入人車潮，北市議員統計，未來南港新開發案粗估逾20個LaLaport 的樓地板面積，憂...

新北22座漁港轉型 拚觀光、吃海鮮、放流魚苗各有出路

新北市政府推動「嗨漁港」計畫，依照不同漁港屬性，在漁業之外賦予新功能，全市28處漁港已有22漁港翻轉形象。龜吼漁港是品嘗...

海砂屋拆不成 新北議員籲補足容積誘因、設專責輔導平台

新北市昨日再傳海砂屋災情，引發對危樓重建進度的關注。有民代指出，目前市府對海砂屋採「確認後限期拆除」方式管理，但多數社區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。