耗資逾32億！松山民權東公辦都更完工 修復歷史建物成典範

北市府推動松山機場旁的「松山民權東公辦都更案」新建工程，引進民間資金逾32億元打造2棟綠建築大樓，於5月取得使照，出資者更以1億元修復，中正區「前海軍將官官舍歷史建物」，作為融合文化與教育的實驗教育機構，是公辦都更進行跨區修復文化資產首例，成為創新及文資保存都市再生策略典範。

更新處表示，該案位於民權東路上，靠近敦化北路、復興北路，周邊就是松山機場，鄰近企業總部聚落、駐台外國機構、文華東方酒店、民生社區，並以捷運文湖線串聯城市生活圈，交通地理位置方便，更新後建築分為A、B基地兩棟綠建築大樓，面積較小的B基地做為住宅，面積較大的A基地，則作為商辦。

更新處說，商辦大樓共有地下4層、地上15層樓，以「低碳再生」、「智慧賦能」、「在地活化」三大ESG主軸打造新世代綠色商辦，出資人也主動提供多元公益性回饋，於高樓層設置「材料圖書館」做為開放工作及展覽空間，供創業初期新創團隊使用，並規畫智慧創意公益空間，定期舉辦專題講座及活動，促進產業人才間的交流活動，同時也將多功能展演空間及圖書館等公益設施開放給民眾使用。

更新處表示，出資人也以1億元協助修復中正區泰安街1巷、建於日據末期2棟「前海軍將官官舍歷史建物」，現已完成修復工程，並由國防部委外經營打造為實驗教育共學園區，讓歷史建築與現代教育相融，成為文化與教育的創新場域。