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2025萬金杜鵑攝影展4日登場 觀展把樹苗帶回家

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
6月4日至6月13日，新北農業局在新北市政府一樓北二門走廊辦「2025新北市萬金杜鵑攝影展」。圖／新北市農業局提供
6月4日至6月13日，新北農業局在新北市政府一樓北二門走廊辦「2025新北市萬金杜鵑攝影展」。圖／新北市農業局提供

新北市農業局主辦「萬金杜鵑攝影比賽」徵集來自全台投稿，6月4日13日在新北市政府一樓北二門走廊辦杜鵑攝影展，展出16件獲獎作品，4日推出「映光杜鵑．綠蔭新生」贈苗活動，將發送台灣原生種「烏來杜鵑」花苗100株及喬木樹苗50株，邀請民眾觀展兼植樹。

為記錄杜鵑之美，農業局辦理「萬金杜鵑攝影比賽」廣邀各界攝影愛好者，在城市街道、巷弄中捕捉杜鵑花的蹤跡，6月4日在市府1樓展出獲獎作品，展現杜鵑之美。

6月4日推出「映光杜鵑．綠蔭新生」贈苗活動，現場將贈送台灣原生種「烏來杜鵑」花苗100株及喬木樹苗50株，現場註冊「為地球種下一棵樹－百萬人種百萬樹」網站會員，即可領取樹苗。在植樹網站中，提供8縣市的植樹地圖，介紹各縣市的適種環境；同時可透過網站提供免費苗木及媒合公有土地。另外，

參與者可將種植成果拍照上傳至「我的樹苗日記」，並透過網站下載專屬參與證書，為自己的行動留下紀錄。在欣賞攝影藝術之餘，一同參與植樹行動，為生態永續盡分心力。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北市推動「三生永續」政策，從生產、生活、生態推動永續農業，透過計畫型植樹，促進環境生態健康，更符合聯合國SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals），此外將於2026年底完成種下30萬棵苗木。此次於「2025新北市萬金杜鵑攝影展」首日結合「映光杜鵑．綠蔭新生」贈苗活動，是將環境保育理念落實於民眾生活的一大步。

萬金杜鵑攝影展6月4日開展，開展送樹苗。圖／新北市農業局提供
萬金杜鵑攝影展6月4日開展，開展送樹苗。圖／新北市農業局提供
萬金杜鵑攝影展將展出16件獲獎作品。圖／新北市農業局提供
萬金杜鵑攝影展將展出16件獲獎作品。圖／新北市農業局提供

杜鵑花 新北 攝影比賽

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