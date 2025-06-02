2025萬金杜鵑攝影展4日登場 觀展把樹苗帶回家

新北市農業局主辦「萬金杜鵑攝影比賽」徵集來自全台投稿，6月4日13日在新北市政府一樓北二門走廊辦杜鵑攝影展，展出16件獲獎作品，4日推出「映光杜鵑．綠蔭新生」贈苗活動，將發送台灣原生種「烏來杜鵑」花苗100株及喬木樹苗50株，邀請民眾觀展兼植樹。

為記錄杜鵑之美，農業局辦理「萬金杜鵑攝影比賽」廣邀各界攝影愛好者，在城市街道、巷弄中捕捉杜鵑花的蹤跡，6月4日在市府1樓展出獲獎作品，展現杜鵑之美。

6月4日推出「映光杜鵑．綠蔭新生」贈苗活動，現場將贈送台灣原生種「烏來杜鵑」花苗100株及喬木樹苗50株，現場註冊「為地球種下一棵樹－百萬人種百萬樹」網站會員，即可領取樹苗。在植樹網站中，提供8縣市的植樹地圖，介紹各縣市的適種環境；同時可透過網站提供免費苗木及媒合公有土地。另外，

參與者可將種植成果拍照上傳至「我的樹苗日記」，並透過網站下載專屬參與證書，為自己的行動留下紀錄。在欣賞攝影藝術之餘，一同參與植樹行動，為生態永續盡分心力。