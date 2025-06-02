把握最後一天..北市府徵選社工督導管理師最高可達74Ｋ

北市府今年第6次就業甄選釋出212個職缺，至今下午5時網路報名截止，預計6月21、22日舉辦甄試。北市勞動局就服處表示，這次徵選的職缺包括社工督導、研究員、輔導員、管理師等，其中家庭暴力暨性侵害防治中心聘雇督導起薪53K，每年考核晉升有機會達74K高薪。

北市勞動局長王秋冬表示，本次就業甄選共40個機關參加，釋出212個職缺，包括社工督導、研究員、輔導員、管理師等，其中衛生局、社會局及相關所屬機關提供多達56個職缺，北市家庭暴力暨性侵害防治中心職缺，工作內容為督導處理家庭暴力及性侵害事件個案緊急保護、直接性服務及其督導管理等保護性業務。

另外，衛生局這次也甄選約聘個案管理員，11個正取名額，起薪達42K，隨著每年考核晉升，有機會達61K，工作內容為強化社會安全網第二期計畫之藥癮個案管理及毒品危害防治工作執行等業務。

北市都市發展局、工務局及相關所屬機關也提供99個職缺，薪資介於33K至58K間，其中北市都發局聘用副工程司，起薪58K，工作內容為辦理社會住宅管理、維修及採購、社宅業務服務品管、制度設計及新革、執行成果回饋檢討等業務。

至於每月辦理的市府約聘僱人員就業甄選，這次包括北市所屬各幼兒園廚工職缺，開出學校包括和平實驗國小；內湖國小、大湖國小；北投泉源國小；松山區三民國小；信義區福德國小、信義幼兒園；萬華區福星國小、新和國小、萬大國小；南港國小；大直國小；龍安國小；北市立士林幼兒園等計15個職缺，月薪最高39K。

就服處提醒，就業甄選數位化系統推出至今，簡單易懂的報名頁面，報考人在家即可使用電腦或手機完成報名，不僅節省報名成本及所用時間，也提高報考的意願。