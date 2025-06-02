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防南港更塞 地方盼信義線再東延中研院

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
位於北市南港區的南港機廠社會住宅1區，將為南港區帶入大量居住人口。圖／台北市住宅及都市更新中心提供
位於北市南港區的南港機廠社會住宅1區，將為南港區帶入大量居住人口。圖／台北市住宅及都市更新中心提供

北市南港LaLaport開張後，湧入人車潮，北市議員統計，未來南港新開發案粗估逾20個LaLaport 的樓地板面積，憂心完工後南港交通重演內科塞車，建議市府提前規畫未來5年交通流量和改善，地方也連署請市府優先研議信義線東延段再往東延至中研院。

北市捷運局長鄭德發說，市府編列有4680萬元啟動評估，預計2028年送交通部審核，現在市府有3條路線，會盡快將優先路網評估計畫做完，市府先前曾在2020年送過一次，希望可以延續這個優先路網計畫，後續速度應該可以加快。

北捷信義線東延段預計年底實質完工，力拚明年第一季通車，信義線東延段路線是從中正紀念堂延伸至廣慈奉天宮。

目前全線工程逾84.39％，正進行車站內部裝修、水電空調、消防系統及機電設備安裝。地方盼可以再延伸至中研院。

議員游淑慧說，捷運板南線雖是高運量，但上下班尖峰已滿載，因應未來南港開發，捷運局跟交通局應立刻啟動評估信義線繼續東延至中研院的可能性。

游淑慧表示，現在物價飛速通膨，捷運計畫每晚一年，工程款就可能再爆增；加上工程師、技師全台都在搶，「建設不能拖延，晚一天成本愈高。」

多年前議員闕枚莎也提出信義線地下化往東延訴求。闕說，面對未來南港50年發展，市府一定要提早完善交通條件，避免內科交通噩夢在南港重現，如果沒有疏通中研、九如及舊莊等周邊里的交通壓力，交通壓力將集中在現在的南港展覽館這一端。

南港機廠

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