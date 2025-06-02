新北鼓勵在地就學 發展特色課程

為提升在地就學意願，新北教育局推「高級中等學校在地就學大聯盟計畫」，每年投入逾5000萬支持高中職學校發展特色課程，鏈結大專校院資源、向下扎根國中小，近年國中升高中在地就學率，從7成提升至8成。有家長說，現代孩子生得少，教養更費心，如果能有一所嶄新學校或辦學型態，自然能吸引在地就學。

新北與北市是共同生活圈，許多新北學子搭捷運、公車到北市就讀，為鼓勵在地就學，教育局近年投入不少資源留住生源。新北高中擔任「資訊科學」總召學校，與三民、泰山、秀峰、竹圍及丹鳳等高中共組策略聯盟，並與台科大、淡江、銘傳與華梵等大學，推出大數據、人工智慧、無人機與半導體課程，每年辦年度成果發表。新北高中學生曾蕾嫻說，參與課程後，更認識自己對科技領域的興趣與專長優勢。

議員陳儀君指出，除偏鄉在地就學率較高外，離台北近的新店區學生容易外流，不過自從坪林國中轉型實驗國中後，招生率翻轉，還吸引外縣市學生，家長期待公校也能提供多元課程，透過實驗型學校，深化技職能量等，有助提高在地就學率。

議員鄭宇恩說，新北既然在地就學率達8成，應更細緻討論各行政區在地就學情況，例如八里區目前沒有高中，要舟車勞頓到其他區讀高中，主張八里國中遷校後可評估設完全中學，讓八里孩子能在地就學。