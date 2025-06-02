新北海砂屋都更 專家促加速公辦介入

新北新莊一處屋齡35年海砂屋天花板前天突崩塌，水泥塊砸中屋內13歲少年、11歲女童，致腿部擦挫傷、頭部血腫。里長說，此意外凸顯海砂屋潛在風險，「若運氣不好，恐怕就是重大傷亡」。民代籲市府設立主動出擊的專責平台，加大整合及改建力道。

新北市工務局指出，該社區有68戶，近年一度因部分住戶不願都更而卡關，為防範意外，去年10月發函建議暫停居住。前天獲報後，第一時間協同土木技師到場，協助屋主確認建物狀況並提供建議。該社區都更案去年12月已審議通過，市府會加速辦理核定作業。

新北市都更處說，新北海砂屋列管150案，其中72案已進行或完成都更及重建程序，有78案仍在整合或輔導。官員說，新北有海砂屋自治條例，對釘子戶可斷水斷電，如何整合住戶意見是最難一步，近年民眾對住宅安全意識有提升，最怕是不知房子是海砂屋，籲主動申請免費檢測。

官員也坦言，雖有提供免費檢測資源，部分屋主憂影響房價或陷入遷居成本考量，遲遲不願檢測。

政大地政系教授孫振義指出，海砂屋問題糾結在住戶心態與制度限制，一來因混凝土劣化狀況分布不均，住戶感知不同，再者是「檢了怕房價跌，不檢又怕沒命」，陷入矛盾，呼籲政府應推動公辦都更，為住戶提供貸款輔導與臨時安置空間，降低「無家可歸」恐懼。

新北市建築師公會理事長汪俊男指出，海砂屋多出現在1981至1989年間所建，當時缺乏相關標準與檢測制度，造成氯離子混入水泥導致鋼筋腐蝕，呼籲政府應立專法，針對高風險建物強制檢測，規畫具體時程與執行策略。

汪補充，市面交易資訊不透明也是一大問題，購屋、租屋時可能不知屋況，落入資訊不對等風險。

「不能只有鞭子，沒有紅蘿蔔。」市議員翁震州建議，公部門除持續提供免費檢測服務，更應主動出擊、建立篩選機制，對危險度高的社區優先啟動公辦都更或預備整合機制，搭配信託、融資、臨時安置等方案。

市議員蔡健棠說，部分海砂屋位置不在都市計畫範圍，無法適用危老、都更等主流制度，加劇困境，呼籲地方與中央檢討制度，讓這一類海砂屋有路可走，以免這些社區被長期遺落。