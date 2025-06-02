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星期評論／從制度改善 給學子安全上學的路

聯合報／ 本報記者李定宇

新北三峽北大國小旁上月19日發生重大車禍釀4死12傷，事發後政府立即應對，提出包括增設減速設施等多項改善方案，但當前肇因不明，還可能涉及駕駛人高齡、身體狀況或判斷能力喪失等，也難排除機械故障等原因，單靠工程與執法手段恐難全面防範。

事故發生在放學尖峰時段，78歲余姓駕駛闖紅燈高速衝撞進人行道，造成重大傷亡。肇事者前天已死亡，事發原因待釐清，調查進展有限。

事件引發社會極大震撼，政府與民代透過會勘、質詢，提出多項改善方案，包括增設減速設施、增加科技執法及檢討車輛進出時段等，中央則宣布高齡駕駛換照年齡自75歲提前至70歲，並加強實地考核。

然而，這些措施是否真能遏止類似悲劇再現，各界仍存疑。事故發生後，全台仍陸續傳出類似高齡駕駛駕車釀禍的新聞，鶯歌還出現行動不便老翁無照駕駛案例，凸顯當前制度缺口與監管困境。

推動校園周邊科技執法也引來質疑，未來最有可能吃罰單的對象，很可能是每天接送學童的家長，而非具風險的潛在肇事者。當駕駛人無視或無法遵守交通規則，無論紅燈、減速板還是監視器，防範效果都有限。

根本之道應回歸制度面與法規面思考。台灣市區空間有限，人車密度高，行人風險相對提升。除了改善交通環境與設施，更應強化交通安全教育、提升高齡與無照駕駛管理強度。對無照駕駛應提高違規代價，甚至透過刑責震懾。

惟有從根本改善制度，才能為行人與學童打造安全的通行之路，避免下一場悲劇。

交通違規 交通事故

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