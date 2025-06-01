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蘆洲仁愛國小旁26株路樹有公安疑慮 6/15後移除

中央社／ 新北1日電

新北市蘆洲區仁愛國小水湳街側公告，多株路樹因生長異常將移除。有居民上網貼文，表達不滿。新北市景觀處表示，經健檢及評估後，26株有公安疑慮，公所15日後施工移除。

有民眾在臉書（Facebook）「護樹的爆料公社」粉絲團貼文指出，他到住家對面小學側門運動時，看到整排樹木綁了公告稱樹木生長有問題都要砍掉。他認為整排的樹沒有所謂生長狀況異常情形，反而因為長得太好，每年為防颱都還會被修剪到光禿禿的。

台灣樹人會秘書長潘翰疆表示，懷疑又是內政部補助人行道與通學步道工程，地方政府可能找1、2名樹保委員或專家學者看一下就決定移除，畢竟樹木移除比移植容易。

對此，新北市綠美化環境景觀處指出，這是蘆洲區公所主辦「蘆洲區水湳街人行道改善計畫與三民路128巷花台破損」案，人行道因磚砌花台，導致淨寬不足，且隨著路樹生長體積增大，樹木立地於花台內部根系生長受限，花台無法負荷根系發展，已多次破裂後再修補，長期下來導致花台隨時有破裂崩塌、影響樹木恐有傾倒的風險。

景觀處指出，蘆洲區公所於113年11月6日邀集專家學者就水湳街31株小葉欖仁行道樹木生長狀況進行會勘與診斷評估，經健檢及風險評估後，分別執行樹木移植與移除2計畫。

其中，在樹木移植計畫，景觀處表示，共有5株小葉欖仁樹型及生長狀況尚可，114年3月底報經核准移植，現階段先行於5月上旬移植4株至鄰近公園完成。

在樹木移除方面，景觀處指出，其餘小葉欖仁因長期花台內樹木生長範圍狹小、立地環境不良、樹幹潰瘍等，另在土球太小、根系不完整等情況下，樹木移植後不易存活。

景觀處表示，這些小葉欖仁在諸多因素影響下，有傾倒風險及公共安全疑慮，經專家現勘評估後建議移除，區公所提前於現場公告，預計於6月15日後進場施工。

移植，為將樹木從原種植地點遷移到其他地點種植；移除，是將樹木從原種植地點砍除。

小葉欖仁 人行道

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