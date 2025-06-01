新北22座漁港轉型 拚觀光、吃海鮮、放流魚苗各有出路

新北市政府推動「嗨漁港」計畫，依照不同漁港屬性，在漁業之外賦予新功能，全市28處漁港已有22漁港翻轉形象。龜吼漁港是品嘗海鮮熱門地點，漁業處建設主軸是漁港美學，美艷山漁港則是運用海堤、港灣條件，形成「中間育成基地」，幫助放流魚苗適應野外環境。

新北市漁業處表示，全市海岸線長達145公里，漁業資源豐沛且多元。海岸沿線共有28處漁港，數目居全台各縣市之冠。為了促進漁村經濟活絡，市府自2019年起推動「嗨漁港」計畫，依據各漁港的屬性與特色，在傳統漁業用途，再賦予觀光遊憩及海洋資源復育等多元功能。

漁業處舉例，例如大台北都會區往來交通相對便利的淡水漁人碼頭，設置全台唯一的幾米溜溜帽遊樂場與幾米裝置藝術，結合港區內的情人橋及心型石滬，搭配海天一線夕陽美景，每年夏季舉辦河海音樂季、煙火等活動，成為吸引國內外遊客到訪觀光據點。

萬里區龜吼漁港的龜吼漁夫市集，以販售鮮活海產聞名。漁業處執行「嗨漁港」計畫，在龜吼推動漁港美學改造工程，重新改建的新新市集，以在地特產萬里蟹為意象，採用圓形鋼構屋頂設計，象徵萬里蟹身型，並採挑高設計，讓整體空間更加整齊明亮。戶外觀景平台能讓民眾大啖海鮮時，也是欣賞海景。

萬里區漁會總幹事陳家興說，龜吼的市集最早期是商家自行搭棚、拉帆布做生意，市府後來用組合貨櫃屋成立市集，漁村景觀稍有改善，這次重建，環境更漂亮了。

萬里海岸的野柳、龜吼是兩大漁村景點，陳家興細數從前市長朱立倫任內，開始規畫兩地之間的「維納斯海岸」觀光路線。野柳已有YouBike設點，希望龜吼也能跟進，導引遊客往來兩地，未來再串連山區步道，讓遊客能停留更多時間。

位在貢寮的美艷山漁港，地處東北角海域潮流交匯水域，魚類及藻類多樣性高，漁業處與國立台灣海洋大學合作，利用漁港海堤、港灣等優勢條件，建置「中間育成基地」，既能減緩放流魚苗長途運輸後的不適，也有助放流魚苗適應野外環境。

海大副教授水產養殖系副教授徐德華說，漁港低利用趨勢日本早台灣一步出現，日本的轉型對策包括成立復育基地、海釣場、魚貨販售據點、生活體驗空間或民宿等。新北市的漁港因為漁業人口、漁業資源減少，市府近幾年也力推轉型。

徐德華表示，海大團隊評估美艷山漁港轉型計畫時，依漁港的交通、地理和潮汐條件，設定成立育成基地的目標，並曾訪訪其他縣市低利用漁港，寫成研究報告刊登在國際期刊。