海砂屋拆不成 新北議員籲補足容積誘因、設專責輔導平台

新北市昨日再傳海砂屋災情，引發對危樓重建進度的關注。有民代指出，目前市府對海砂屋採「確認後限期拆除」方式管理，但多數社區整合難度高、容積獎勵不足，導致進度緩慢。呼籲市府應設立主動出擊的「專責平台」，積極介入協助整合與推動改建。

新北市議員翁震州指出，目前政府的做法是「只有鞭子，沒有紅蘿蔔」只能被動等民眾來申請檢測。多數海砂屋社區早已可從屋況判斷結構危險性，但住戶普遍擔心檢測後房價下跌、無力負擔重建差額，導致檢測意願低。他建議，市府除持續提供免費檢測服務外，更應主動出擊、建立篩選機制，針對危險度高的社區優先啟動公辦都更或預備整合機制，並搭配信託、融資、臨時安置等方案，降低民眾後顧之憂。

此外，翁震州也提到，不少社區覺得「拆了不划算」，選擇繼續撐下去。他認為，應針對容積不足、原建物老舊但整合度高的地區，適度提高獎勵係數，讓參與改建變得更有吸引力。

而新北市議員蔡健棠則指出，許多海砂屋所在位置不屬於都市計畫範圍或重劃區，等於無法適用危老重建、都更等主流制度，進一步加劇困境。他呼籲市府與中央攜手檢討制度適用範圍，並開放特定非都計畫區的海砂屋申請容積補助與輔導重建，以免這些社區被長期遺落。