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世壯運閉幕「台灣」被消音 北市議員指為政治問題

中央社／ 台北1日電

台北市議員簡舒培今天指出，雙北世壯運閉幕典禮，饒舌天團玖壹壹歌曲中歌詞「我台灣來欸」消音，直指這不是技術問題，而是政治問題，害怕得罪中國，雙北市府完全沒有回應。

2025雙北世界壯年運動會昨天舉行閉幕典禮，饒舌天團玖壹壹歌曲中歌詞「我台灣來欸」消音。

對此，新北市文化局昨天說，音樂到口號經過全新改編與融合，希望各國選手認識台灣文化；台北市政府則轉述世壯運執委會說明指出，此次閉幕典禮由新北市文化局統籌規劃，新北市已對此提出說明。

民進黨台北市議員簡舒培今天在臉書發文表示，世壯運閉幕台灣被消音，台北市長蔣萬安就只會胡扯嗎，主辦的雙北市政府回應「只會說活動辦得很好」，不解釋為何消音、不說是誰決定，害怕得罪中國，只敢胡扯其他轉移焦點。

簡舒培指出，主辦單位之一的蔣萬安派出發言人回應，根本雞同鴨講，還想轉移焦點扯中央刪除補助款，但蔣萬安似乎忘了，這次世壯運總預算新台幣逾18億元，中央政府補助4成預算，蔣萬安確定要胡扯中央政府沒補助台北市。

另外，今年地方政府補助款被刪，完全是藍白惡搞刪政府總預算的結果。簡舒培說，自己不只沒「靜音」，還一再高分貝提醒蔣市府好幾次，只可惜「裝睡的人叫不醒！無能的市長怎樣都扶不起！」

她認為，被刪除的「我台灣來欸」那不是特定片段，那是整場活動的核心尊嚴； 「我台灣來欸」消音不是技術問題，是政治問題。身為台北市長看到台灣被消音，蔣萬安為什麼不生氣，難道就是怕激怒中國，那擔任台北市長，是代表誰在發聲。

簡舒培說，蔣萬安選擇沉默，但說出台灣不是罪過，是驕傲。

蔣萬安 簡舒培

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