珊瑚移植工作坊招募志工 一起潛水到卯澳灣海底造林

新北市漁業處今天表示，市府與國立台灣海洋大學開辦的「卯澳灣珊瑚移植工作坊」，6月2日中午12時30分起開放網路報名，招募25名符合具備進階開放水域潛水員以上證照等條件的志工，與珊瑚移植團隊一起把復育成功的珊瑚，移植到卯澳灣海域，復育海洋資源，改善海洋環境。

新北市漁業處與海大海洋環境與生態研究所長識名信也，共同組成珊瑚復育團隊，在位於貢寮的新北市海洋資源復育園區，推動珊瑚復育作業，已成功培育超過2160株珊瑚。團隊在卯澳灣調查適合移植地點並選定3處，去年已招募志工協助移植，今年再次執行移植作業，以積極行動維護海洋生態。

海大學珊瑚復育團隊表示，因應環境變遷，珊瑚復育成為必須要走的路。今年持續舉辦「珊瑚移植工作坊，將招募25名志工，把復育園區內逐漸成長至10至20公分的強健珊瑚苗，移植至卯澳灣海域，打造復育海洋生物的天然棲地。

考量移植工作需在水中作業，報名者需具備進階開放水域潛水員（advanced open water diver）或以上程度證照、潛水使用過30支氣瓶且近半年內使用2支以上、具備水中作業應變能力，可以理解手勢溝通，以及和有實際水中導航與水中操作器具經驗。

漁業處說，今年工作坊課程全程免費，主辦單位並會提供氣瓶1支、浮力背心（BCD）、調節器及配重，歡迎有興趣者報名（報名網址https://www.accupass.com/event/2505290333351879137119），共同認識珊瑚、照料珊瑚和學習如何進行珊瑚移植，以行動來捍衛海洋生態，守護我們珍貴的海洋資源。