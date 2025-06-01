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珊瑚移植工作坊招募志工 一起潛水到卯澳灣海底造林

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市政府與海大團隊開辦珊瑚移植工作坊招募志工，圖為海中造林場景。圖／新北市漁業處提供
新北市政府與海大團隊開辦珊瑚移植工作坊招募志工，圖為海中造林場景。圖／新北市漁業處提供

新北市漁業處今天表示，市府與國立台灣海洋大學開辦的「卯澳灣珊瑚移植工作坊」，6月2日中午12時30分起開放網路報名，招募25名符合具備進階開放水域潛水員以上證照等條件的志工，與珊瑚移植團隊一起把復育成功的珊瑚，移植到卯澳灣海域，復育海洋資源，改善海洋環境。

新北市漁業處與海大海洋環境與生態研究所長識名信也，共同組成珊瑚復育團隊，在位於貢寮的新北市海洋資源復育園區，推動珊瑚復育作業，已成功培育超過2160株珊瑚。團隊在卯澳灣調查適合移植地點並選定3處，去年已招募志工協助移植，今年再次執行移植作業，以積極行動維護海洋生態。

海大學珊瑚復育團隊表示，因應環境變遷，珊瑚復育成為必須要走的路。今年持續舉辦「珊瑚移植工作坊，將招募25名志工，把復育園區內逐漸成長至10至20公分的強健珊瑚苗，移植至卯澳灣海域，打造復育海洋生物的天然棲地。

考量移植工作需在水中作業，報名者需具備進階開放水域潛水員（advanced open water diver）或以上程度證照、潛水使用過30支氣瓶且近半年內使用2支以上、具備水中作業應變能力，可以理解手勢溝通，以及和有實際水中導航與水中操作器具經驗。

漁業處說，今年工作坊課程全程免費，主辦單位並會提供氣瓶1支、浮力背心（BCD）、調節器及配重，歡迎有興趣者報名（報名網址https://www.accupass.com/event/2505290333351879137119），共同認識珊瑚、照料珊瑚和學習如何進行珊瑚移植，以行動來捍衛海洋生態，守護我們珍貴的海洋資源。

新北市漁業處表示，珊瑚礁是全球最多樣化和生物量最豐富的海洋生態系統之一，市府獲得海洋委員會海洋保育署補助執行「新北市卯澳灣珊瑚移植計畫」，將復育後的珊瑚移植至卯澳灣的天然環境，為珊瑚復育強力的後盾。除了開辦珊瑚移植工作坊，今年7月間也會辦理「珊瑚小學堂」，邀請民眾到海洋資源復育園區認識珊瑚。

新北市政府與海大團隊開辦珊瑚移植工作坊招募志工，圖為下水前討論注意細節。圖／新北市漁業處提供
新北市政府與海大團隊開辦珊瑚移植工作坊招募志工，圖為下水前討論注意細節。圖／新北市漁業處提供
新北市政府與海大團隊開辦珊瑚移植工作坊招募志工，圖為卯澳灣珊瑚移植作業。圖／新北市漁業處提供
新北市政府與海大團隊開辦珊瑚移植工作坊招募志工，圖為卯澳灣珊瑚移植作業。圖／新北市漁業處提供
新北市政府與海大團隊開辦珊瑚移植工作坊招募志工，圖為將珊瑚放置籃子內準備下水種植。圖／新北市漁業處提供
新北市政府與海大團隊開辦珊瑚移植工作坊招募志工，圖為將珊瑚放置籃子內準備下水種植。圖／新北市漁業處提供
新北市政府與海大團隊開辦珊瑚移植工作坊招募志工，圖為導師細心指導種植珊瑚方式。圖／新北市漁業處提供
新北市政府與海大團隊開辦珊瑚移植工作坊招募志工，圖為導師細心指導種植珊瑚方式。圖／新北市漁業處提供
新北市政府與海大團隊開辦珊瑚移植工作坊招募志工，圖為志工詢問講師珊瑚相關問題 。圖／新北市漁業處提供
新北市政府與海大團隊開辦珊瑚移植工作坊招募志工，圖為志工詢問講師珊瑚相關問題 。圖／新北市漁業處提供
新北市政府與海大團隊開辦珊瑚移植工作坊招募志工，圖為去年工作坊大合照。圖／新北市漁業處提供
新北市政府與海大團隊開辦珊瑚移植工作坊招募志工，圖為去年工作坊大合照。圖／新北市漁業處提供

珊瑚礁 復育

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