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新莊海砂屋天花板突崩塌 2學童閃躲不及遭砸見血
新北市新莊區1戶海砂屋天花板昨天下午突然崩塌，水泥石塊掉落砸中13歲少年及11歲女童，導致少年背部右小腿擦挫傷、女童頭部血腫左腳踝擦挫傷，所幸送醫後無大礙。新北市工務局表示該社區都更案已審議通過，將加速辦理都更核定作業。
據了解，位於新莊區幸福路1處建成已35年的社區，10年前被發現竟是海砂屋。66戶住戶開會協調都更但卻無共識，6年前住戶再向新北市工務局申請都更重建，但因部分住戶不願都更重建因而卡關。新北市工務局為防發生意外，去年10月發函要求社區住戶停止使用居住。但住戶無奈表示，若要去外面租屋每月經濟負擔十分沉重，希望政府能出面介入讓社區趕快都更。
不料昨天下午3時許其中1戶民宅天花板突然崩塌，水泥石塊大量掉落，當時在屋內的13歲少年及11歲女童來不及反應被砸傷，導致少年背部右小腿擦挫傷、女童頭部血腫左腳踝擦挫傷，所幸送醫後無大礙。但這件意外發生後也讓社區住戶人心惶惶。
新北市工務局表示，收到通報第一時間已派員協同新北土木技師現場關切，協助屋主確認建築物狀況並提供建議，另都更案已於去年12月17日審議通過，市府會加速辦理核定作業，並協助社區重建作業。
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