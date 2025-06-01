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防疫考驗再起護理之家暫停會客 有機構反映快篩難買

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北即時報導
新冠疫情升溫，家用快篩試劑需求增加，長照機構防疫繃緊神經。本報資料照片
新冠疫情升溫，家用快篩試劑需求增加，長照機構防疫繃緊神經。本報資料照片

疫情警報再起，新北許多護理之家基於防疫，2周前已暫停會客，改為視訊。社團法人新北市長期照護發展協會理事長張婉玲說，許多長照機構向她反映，快篩等防疫物資不容易取得，已向新北衛生局反映請求協助。

新北市衛生局長陳潤秋說，護理之家住民通常較體弱，防疫是重中之重，暫停實體會客有其必要性。對於護理之家等長照機構反映快篩等防疫物資不好買，衛生局已有提供資訊等協助。

新冠肺炎再度拉警報，疾管署預估，高峰恐落在在6月底至7月初。張婉玲說，2周前新北的長照機構陸續出現住民、工作人員確診案例，有了之前的防疫經驗，大家沒那麼恐慌，暫停會客等作法，家屬也都能配合，許多機構反映快篩試劑不好買，衛生局有協助調查需求，也提供通路等資訊。

新北市衛生局指出近期國內新冠疫情升溫，新北今年第21周新冠門急診就診5795人次，較前1周上升（106%），且明顯高於去年同期3442人次；今年迄今累計42例新冠併發重症，多為65歲以上長者及具慢性病史者，其中9成未注射JN.1疫苗。

新北市長侯友宜日前在市政會議上提醒，端午連續3天假期，市民出遊、聚會機會增加，增加新冠病毒傳播風險，提醒市民做好防疫基本功，包括勤洗手，落實呼吸道及咳嗽禮節，進入醫療機構、長照機構、搭乘大眾運輸、至人潮聚集室內場所，建議自主戴口罩，生病請在家休息，並盡速接種新冠疫苗，降低感染風險。

衛生局說，65歲以上長者、孕產婦或具慢性病史等3類高風險對象，如有疑似症狀要儘速就醫，以利醫師及早診治並開立抗病毒藥物，降低併發重症風險。民眾若出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等呼吸道相關症狀，可先自行快篩再就醫，家用快篩試劑販售藥局及提供醫用快篩醫療院所名單，可至衛生局網站查詢。

陳潤秋說，接種新冠疫苗是預防感染併發重症最有效方式，目前新北疫苗供應充足，年滿6個月以上且尚未接種JN.1疫苗民眾可儘早到合約院所或社區接種站接種，已接種1劑且間隔6個月的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑。

衛生局 快篩試劑

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