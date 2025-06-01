萬里翡翠灣「摘星樓」凌晨機電設備故障停電 586戶叫苦

新北市萬里區「摘星樓」社區的機電設備，今天清晨4時許故障，造成整棟586戶停電。有住戶抱怨到上午9時仍未復電，造成生活不便。台電表示，會同社區委任的機電人員查修後，上午11時左右排除故障並復電。

本報接獲位在翡翠灣的摘星樓住戶反映，今天早上5時許發現住家跳電，到了9時30分都還沒有沒復電，不知道為什麼會會停電這麼久。

台電基隆區營業處表示，今天清晨4時許，摘星樓社區因內部機電設備故障，無法受電，加上這棟建物僅設一組高壓供電供電路，供應內部586戶用電，所以在故障後，整棟都停電。

台電說，停電之後，社區委任的機電人員已在現場查修，台電公司搶修人員也在現場，協助用戶查修。到了上午11時左右修復設備，確認無安全疑慮後，台電即復電，免除社區民眾生活不便。