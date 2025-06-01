淡水大拜拜 市長熱門人選劉和然、蘇巧慧、洪孟楷3人行禮如儀

今日農曆五月初六，清水祖師得道日，外界視為新北市長熱門人選的新北市副市長劉和然、立委洪孟楷、蘇巧慧今早皆赴淡水清水巖參與淡水大拜拜，三人相互打招呼，行禮如儀。劉和然致詞說，清水巖是淡水重要的信仰中心，清水祖師護佑淡水居民安居樂業，並提及淡江大橋、淡北道路等重大建設正如火如荼進行。

淡水清水祖師遶境分為農曆五月初五的「暗訪」、五月初六的「正日」，遶境範圍涵蓋整個淡水市區，在遶境前會先由主掌兵馬的老三祖到市區的四個極點進行「安營」、「鎮符」、「燒四方金」，隨後蓬萊老祖巡安淡水大小巷道，驅瘟禳災，各家各戶都會沿街擺設香案桌，虔誠恭迎聖駕蒞臨。

劉和然致詞，清水巖是淡水重要的信仰中心，清水祖師不僅護佑淡水居民安居樂業，這些年來更保祐淡水快速發展，包括淡江大橋、淡北道路等重大建設都如火如荼進行；並特別感謝廟方秉持清水祖師救世濟民的精神，長年投入地方公益慈善，備受地方肯定。

蘇巧慧則說，每年的淡水清水祖師遶境，都是淡水一年一度的大活動，也是新北的大事，她和許多信眾一樣，連續兩天都來到祖師廟參加遶境，為地方祈福，祈願風調雨順、國泰民安。