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防鳥築巢、白蟻啃咬導致停電 台電加緊腳步清除

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導

夏季腳步近、氣溫攀升，用電需求逐步增加，一旦停電恐釀民怨。為讓民眾夏季用電無虞，台電北西區處自今年驚蟄起即全面展開各項預防性維護工作，包括清除鳥巢、強化白蟻防制作業，確保供電穩定。

5月26日上午6時許，新北八里區中華路二段一帶因雨天竹林壓擊台電線路，造成區域停電。

台電北西區處指出，夏季期間是樹竹快速生長與鳥獸活動頻繁的時節，鳥類在電桿上築巢的機率也大大增加，建構鳥巢除了樹枝以外，也會出現包括鐵絲、電線等易導電的材質，容易造成事故停電。這段期間台電除了加強巡視電線桿、變壓器等設備上方，以預防鳥類築巢導致短路造成事故。

台電表示，一旦發現鳥巢，搶修人員均立即妥善處理，今年度已清除266處，較去年同期增加143處，加大清除能量。同時，將針對桿線周邊茂密樹竹處密集修剪，減少枝幹碰觸纜線並阻斷鳥獸入侵的路徑，以降低跳電的風險。

此外，針對白蟻繁殖季，為防止白蟻啃咬電纜造成無預警停電，北西區處強化白蟻防制作業，全面性檢查與防治，今年度已施作253處，將穩定供電的潛在風險逐一排除。

台電提醒，民眾若遇到台電情況，可立即撥打1911客服專線反映，會以最快速度前往處理，盡速恢復供電。

白蟻 台電 停電

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