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端午後轉熱...北市今啟動熱傷害勞檢 雇主最重罰30萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市勞檢處從今天起，將啟動「高氣溫戶外作業宣導及勞動檢查」專案，若雇主未落實相關防護，導致勞工熱疾病，將依職安法處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。記者余承翰／攝影
北市勞檢處從今天起，將啟動「高氣溫戶外作業宣導及勞動檢查」專案，若雇主未落實相關防護，導致勞工熱疾病，將依職安法處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。記者余承翰／攝影

端午過後，台灣進入高溫炎熱天氣，為了預防勞工在酷暑天氣從事戶外作業，導致熱中暑等災害，北市勞檢處從今天起，將啟動「高氣溫戶外作業宣導及勞動檢查」專案，若雇主未落實相關防護，導致勞工熱疾病，將依職安法處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

勞動局說，若經限期通知改善後仍未改善者，則將再罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

北市勞動局長王秋冬表示，這次的專案勞檢對象，從營造工地、外送物流、吊籠高空作業，到舉牌、園藝、道路維修等戶外工作者，因這些勞工長時間曝曬在陽光下，是熱疾病的高風險族群。勞檢處將持續針對這些行業加強稽查。

稽查重點包括：作業環境是否設有遮蔭與通風，是否提供足量的飲用水或鹽水，雇主是否依據氣溫調整工作時間與強度，並注意勞工作業前與作業中的身體狀況。此外，也會檢視事業單位是否有落實教育宣導、健康管理、應變處理機制等必要配套。

北市勞動局表示，市長蔣萬安日前指全球過去一百年氣溫上升約1.2度，北市的升幅卻高達1.8度，夏季平均氣溫甚至來到驚人的37.8度，應積極面對極端氣候帶來的災害風險。為了預防勞工在酷熱的天氣下從事戶外作業，出現熱中暑等職業災害，北市勞動檢查處啟動「高氣溫戶外作業宣導及勞動檢查」專案，針對高風險行業加強查核，督促雇主落實各項預防措施，確保勞工在高溫環境下也能安心工作。

王秋冬強調，若雇主未落實相關防護措施，導致勞工發生熱疾病，將依《職業安全衛生法》處以3萬元以上、30萬元以下罰鍰；若經限期通知改善後仍未改善者，則將再罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

王秋冬也提醒雇主，應參照勞動部於112年6月修訂的「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」，妥善規畫防暑措施；同時可多加利用「高氣溫戶外作業熱危害預防行動資訊網」，透過即時氣象數據掌握現場熱指數，系統亦會提供對應的管理建議、急救方式與鄰近醫療機構資訊，協助第一線主管與勞工及時應對。 　　

王表示，夏季不僅熱危害風險高，感電、墜落等其他職業災害也有增加趨勢，盼各事業單位全面提高警覺、落實安全管理，與市府共同守護勞工健康，讓每一位工作者都能快快樂樂上工、平平安安回家。 本處歷年製作職業安全衛生宣導影片，置放於Youtube頻道。希冀透過有趣又不失專業的數位化方式加強宣導，提升工作者於工作場所的危害預知能力。

職業安全 氣溫

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