北市大安蛋黃區百戶社區克服困難終接汙水管 免抽水肥困擾

台北市汙水管線門牌戶數接管普及率，截至今年4月，已達82.94%，不過位於北市精華區仍有社區因施工困難，多年來遲未接管，衛工處近期突破困難，終於在歷經16次協調幫大安區新生南路三段的星雲大廈144戶完成汙水納管。

衛工處表示，儘管北市汙水接管率高，不過仍有社區因遭遇施工障礙、缺乏施工空間或老舊建物安全疑慮等成為汙水接管困難社區，這也是北市府工務局衛工處積極解決的標的。

其中位於北市大安區新生南路三段的星雲大廈，該建築物為地下室全開挖型態缺乏施工空間，且汙水排放口之巷弄內，埋設有特高壓電纜及電信光纖等重要民生管線，以致星雲大廈社區144戶的汙水多年來難以納管，面對難題，衛工處施工團隊以專業技術與高達16次的協調，終於在今年4月克服障礙完成接管。

工務科長王凱民表示，星雲大廈為地下室全開挖的建築物，首先需由社區將建築物內汙水管，改管至前巷臨道路側，衛工處同時配合辦理道路下汙水管線延伸銜接。衛工處團隊在施工前辦理多達16次的專業諮詢、現地踏勘及多方協調，協助社區管委會確認糞管及全部雜排水管實際排放口位置，社區內部改管後，再由衛工處接續辦理道路下方汙水管線工程，公私協力合作完成汙水接管。

社區住戶表示，建築物因住戶超過100戶，加上使用型態多元，以致住戶對汙水改管意見分歧，由於欠缺相關專業資訊，住戶意見整合困難。這次衛工處投入專業人力積極協助與輔導，不屈不撓地面對困難逐項排除，與社區住戶辦理多次說明會、現勘確定改管位置，並克服施工困難完成後續汙水接管，讓社區全部汙水直接排洩至公共污水下水道系統，免除社區長期抽水肥的困擾。

衛工處表示，還在使用化糞池的住戶，只要確認建築物屬是「88年2月13日以前領得建照執照」及「非由衛工處辦理廢除化糞池」等2項基本條件，都可在「內部改管施工前提出補助申請」，補助金額依化糞池廢除或改設汙水坑位置不同，每套補助新台幣6.5萬元至15萬元不等。