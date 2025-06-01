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南港開發案逾20個LaLaport大 地方憂塞促信義線再東延

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
南港LaLaport開幕後，為南港地區帶來不少人車潮。圖／聯合報系資料照
南港LaLaport開幕後，為南港地區帶來不少人車潮。圖／聯合報系資料照

繼LaLaport，北市議員統計，未來南港新開發案粗估約20個以上LaLaport 的樓地板面積，憂心完工後南港交通重演內科塞車，建議市府應提前規畫未來5年交通流量和改善，地方也連署請市府優先研議信義線東延段再往東延至中研院

台北捷運信義線東延預計今年底實質完工，力拚明年第一季完成勘驗、並且順利通車，信義線東延段路線是從中正紀念堂延伸至廣慈奉天宮，目前全線工程已完成逾84.39%，正進行車站內部裝修、水電空調、消防系統及機電設備安裝。

議員游淑慧說，為了因應南港區未來的新興與開發，她要求捷運局跟交通局立刻進一步啟動評估信義線繼續東延至中研院的可能性。尤其現在物價飛速通膨，捷運建設計畫每晚一年核定，鉅額捷運工程款就可能會再爆增；加上工程師、技師全台都在搶，未來即便計畫核定、也有財源，也常面臨流標窘境，「建設不能拖延，因晚一天成本越大。」

多年前議員闕枚莎也提出信義線地下化往東延訴求，此時她說，面對未來南港50年，市府一定要提早完善，避免內科交通惡夢南港重現，如果沒有疏通中研、九如，舊莊等周邊里的交通壓力，內科交通惡夢就會集中在現在的南港展覽館這一頭。盼市府加速推動信義東延段再延伸，再延長至南港公園、中研院設站，目前地方針對捷運信義線地東延段再延伸至中研院的連署數已經有2258份。

對於改善南港交通方面，捷運局長鄭德發說，目前市府有編列4680萬元啟動評估，預計民國117年送交通部審核，現在公告中，現在市府有三條計畫路線會盡快將優先路網評估計畫做完，由於市府先前曾在109年送過一次優先路網評估，希望可以延續109年的優先路網計畫分析做，後續的速度應該可以再加快。

游淑慧說，她近期與建管處蒐集南港新建和即將開發的案子，粗略統計，未來南港新開發的案件大概是20個以上LaLaport的樓地板面積。這些開發案預期會為南港帶來大量人車潮，為避免內湖塞車的惡夢重演，交通局應提前推動未來5年交通流量預估和改善計畫。

游說，第一，目前捷運板南線雖是高運量系統，但上下班尖峰早已滿載；第二，信義線延伸是好點子，然才要評估，距離落實動工通車，最少10年後，緩不濟急；第三，目前交通局尚無預估未來可能增加的整體車流量和旅行時間；第四，目前南港兩條東西向主要幹道南港路、市民大道並未拓寬，只開闢南北向道路，一旦匯流到兩條東西向，只是可能大家一塞在主動脈南港是新興開發地區，盼市府務必交通規畫在前。

位於北市南港區的南港機廠社會住宅1區，鄰近南港車站、台北流行音樂中心，北市住都中心公告招租，將為台北市南港區帶來相當多住宅人口。圖／台北市住宅及都市更新中心提供
位於北市南港區的南港機廠社會住宅1區，鄰近南港車站、台北流行音樂中心，北市住都中心公告招租，將為台北市南港區帶來相當多住宅人口。圖／台北市住宅及都市更新中心提供

議員 台北捷運 中研院

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