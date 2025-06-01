打造符合兒童期望的遊戲場 今天「國際兒童節」來新北公園玩

今天6月1日是「國際兒童節」，兒童遊戲權、表意權愈來愈受重視，新北市景觀處為打造符合兒童期望的遊戲場，近年辦超過600場親子工作坊或說明會，鼓勵孩童表達對遊戲場的想法，新北景觀處長林俊德說，傾聽孩子對理想公園的想像與需求，才能打中孩子的心。

時序入夏，遊戲場的遮蔭條件也影響孩子使用時間。特公盟近年也持續倡議，要求公園管理單位應提出具體改善措施，可多選用樹皮、礫石、沙等鋪面，或增加水遊戲、噴霧，讓孩子在遊戲過程中就有降溫效果，也是保障孩童遊戲權。對於特公盟建議使用多元鋪面，市府表示，設計階段會多傾聽民間團體、附近居民及小朋友意見。

新北景觀處說，「國際兒童節」是屬於孩童的日子，這一天就該出門走走，記錄親子時光、打卡拍照，也能體驗新北市的特色共融遊戲場。例如鳳鳴公兒二公園位於鳳鳴路上，是以「ROBOT CITY機器人城市」為主題的兒童遊戲場，採機器人藏身於都市叢林意象，將機器人、操控室及機器人機械元件等概念導入遊戲場中，讓孩子身歷其境感受操控機器人，與機器人互動的氛圍。

園內設置有機器人主題遊戲塔、沙坑及礫石坑等設施，讓孩子在遊戲過程中不斷探索、發揮想像力，創造在地的新樂園，提供多元空間探索趣味性的遊戲體驗。

五股區體健防災公園以在地特色「綠竹筍」意象，打造2座高塔溜滑梯，讓孩童透過塔內攀爬及互動遊具，在遊戲過程透過「爬」、「抓」、「拉」、「攀」訓練身心平衡與發展；其中磨石子滑梯符合無障礙滑梯標準，讓行動不便的孩童能也能跟其他大小朋友一起遊戲，設置有相當受孩童喜愛的「鞦韆區」及「共融轉盤」，讓整個遊戲場兼具溜滑、攀爬、彈跳、擺盪、旋轉等多元功能，提供孩童訓練身體的探索及協調性，能促進身心健全發展。

另，中和區福華公園以歡樂城堡為主軸，打造三塔造型的城堡遊具、旋轉滑梯、攀爬網、垂直攀爬板、圓盤爬梯、爬竿、爬籠、鑽管及瞭望平台等，滿足不同年齡層孩子的遊玩需求，並搭配童話風格設計，營造出充滿奇幻與冒險的遊樂天地，家長可安心陪伴孩子在這裡探索與遊玩，讓「歡樂城堡」成為親子時光的理想場所。