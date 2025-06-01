剛退役男子涉虐貓致死 警赴營區外逮人函送檢方

中央社／ 新北31日電

今天傍晚退役的憲兵某部隊林姓役男涉嫌虐貓，警方擔心林男退役後不易尋人，今天與動保處人員赴營區外逮人。動保處說，林男坦承情緒失控虐貓，但否認虐貓致死。警詢後將林男函送檢方偵辦。

新北市府動保處長楊淑方晚間接受中央社記者電訪表示，涉嫌虐貓的當事人林姓男子今晚到案，由樹林警分局三多派出所、樹林分局偵查隊進行詢問。

楊淑方說，林男向警方坦承，今年2月以前曾因遭貓抓傷，所以一時無法控制情緒，有虐貓行為。不過，林男宣稱貓咪今年2月25日死亡，但並非他虐死，而是沒有將貓關好，導致貓咪外出被車輛撞死。

楊淑方說，林男虐貓行為，及將虐待過程影片張貼在網路散播，兩項行為都違反動保法；另外是否涉虐待動物致死，警方將函送地檢署偵辦。

若檢方偵結確認林男確涉虐待動物致死，依違反動保法可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。

楊淑方說，本案緣起於網路社群有影片顯示，貓咪遭數次甩飛、撞擊牆壁及遭掐壓脖。後來，影片顯示貓咪死亡，引起網友憤怒，昨天深夜灌爆動保處的電話。

樹林警分局偵查隊長田啟廷接受中央社記者訪問表示，因報案資訊顯示林男即將退役，擔心他退伍後更不易尋人，今天緊急與軍方溝通，並親自帶同動保處等相關人員與卷證，親赴台北市某憲兵營區外等人。

警方說，由於林姓男子今天退役，在軍中辦理完成相關退伍離營手續後，由士官長帶出營區外交給警方帶回調查。

貓咪 虐貓 虐待動物

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