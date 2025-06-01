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新北非犬貓寵物登記 年底前獎勵新北幣300元

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北推寵登制度提升找回機率，為兔子施打晶片。圖／新北市動保處提供
新北推寵登制度提升找回機率，為兔子施打晶片。圖／新北市動保處提供

飼養寵物風潮盛行，犬貓走失多能靠晶片找回，但非犬貓類的寵物沒有晶片，找回難度高。新北市動保處推動「非犬貓類寵物登記制度」，今年底前完成家中非犬貓寵物登記即可獲新北幣300元。民眾可就近到特定寵物業者與動物醫院，為寵物建立身分識別。

動保處統計，每年平均受理約2500件鳥禽救援收容案件，其中約50件為鸚鵡及寵物鳥救援。為方便民眾就近辦理，受理登記業者於店門口設有「非犬貓寵物登記站」標示，亦可透過「寵物登記管理資訊網」查詢地址。

目前已納入多家合作業者，包括安安、雙和、亞東動物醫院，以及特定寵物店如雯雯寵物坊、晶鑽寵物旅館、狗狗公園、約伯行旅等。

日前動保處獲報，一隻白色大型鳥類現身派出所，經查為巴丹鸚鵡，因腳上有腳環找到心急如焚的飼主。飼主表示，鸚鵡因好奇打開門飛出，幸有腳環登記資訊，才得以成功找回。

動保處呼籲，飼主應為鳥禽配戴腳環並完成登記，以提高走失時的尋回機率。鳥一旦飛走，往往難以自行返家。民眾可以多加利用「鳥兔蛇鼠基礎飼養指引」，在飼養前應深入了解品種特性與照護需求，避免因錯誤期待而導致棄養。

晶片 新北 寵物

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