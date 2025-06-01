北市預立醫療量能 民代籲增加

北市邁入超高齡社會，老年人口57.8萬人，去年8468人簽預立醫療決定書，爭取善終權利，數量全台最多，仍趕不上全市人口老化速度。議員建議補助、增加服務量。衛生局表示，現階段先增專業人員及醫療院所量能，同時研議增加補助。

預立醫療決定書是表達臨終前醫療意願的正式書面文件，決定接受維持生命治療、人工營養及流體餵養與否。北市現有23家預立醫療照護諮商機構，北市聯醫每人收費2250元，並提供身心障礙、重度失智等對象全額補助，65歲以上補助800元。

衛福部統計，去年預立醫療決定書全國2萬5816人簽署，北市比其他縣市多。黃姓市民表示，老了不想要苟延殘喘活著，插管延續生命「形同死亡」，因此有意簽預立醫療決定書。

議員鍾沛君指出，北市去年底總人口逾249萬人，65歲以上57.4萬多人，比前年增加2.1萬多人，建議市府降低意願人的自負額負擔，也應擴充提供服務的公私立醫療院所家數，才有機會跟上人口結構改變速度。

北市聯醫總院長王智弘表示，超過200床的醫療院所才有資格施行預立醫療照護諮商，意願人滿18歲即可簽署，但要有親友等至少2人見證、陪同諮商。

衛生局長黃建華坦言，在目前有限的預算及醫護、社工不足下，要增加服務量確實是挑戰，先培訓足夠的專業人才，才能增加提供服務的醫療院所數目。

新北共3654人，全國僅次北市。市議員陳世軒說，很多長輩跟民眾都會擔心生病後會造成照顧者負擔，市府應該要多宣傳。衛生局表示，新北有32家預立醫療照護諮商機構，因幅員遼闊，偏遠地區諮商醫療機構不受200床限制，13偏區衛生所皆輔導成為諮商醫療機構，並結合遠距會診，另鼓勵醫療機構深入社區及機構推廣預立醫療。