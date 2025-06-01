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台灣黑熊代言「容易聯想到台灣」

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台鐵吉祥物「餐旅熊」兄妹檔「鐵魯」、「漢娜醬」，曾與台北市吉祥物「熊讚」在台鐵夢工場台北旗艦店合體。圖／台鐵提供
台鐵吉祥物「餐旅熊」兄妹檔「鐵魯」、「漢娜醬」，曾與台北市吉祥物「熊讚」在台鐵夢工場台北旗艦店合體。圖／台鐵提供

台灣不少可愛吉祥物吸睛，又以「台灣黑熊」最為常見，至少5隻「現役」吉祥物以台灣黑熊為意象，最知名的莫過於台北「熊讚」、觀光署「喔熊」，還有高雄「高雄熊」和台鐵「餐旅熊」。

劉喜臨現任高雄餐旅大學觀光研究所教授，2013年時任交通部觀光局副局長；劉喜臨說，「喔熊」的誕生源於當時在台盛行的Line貼圖熱潮，觀光局便委外設計一款以台灣黑熊為主角，命名「喔熊」，甚至授予官階「交通部觀光局特別任務組組長」。

前觀光局副局長陳淑慧也說，日本九州吉祥物「熊本熊」大紅，衍生到觀光大使、車站站長、相關商品等，便想到參考熊本熊的行銷作法。

劉喜臨說，吉祥物的特性在於具有吸引力、與一般民眾溝通的能力，能夠帶動活動或城市發展，因此各機關通常會找稀有種或在地動物，如台灣藍雀、台灣黑熊、梅花鹿等，彰顯特色。不是每一種都適合擬人化，黑熊因本身有四肢且容易擬人化，且胸前「V字」識別度高，成許多單位的首選。

不少吉祥物都是台灣黑熊，是否沒有區別性？

劉喜臨表示，這是競合關係，同樣都是台灣黑熊，還是要能跟其他旅遊目的地吉祥物區隔，彰顯各自特色，近年各界吉祥物的設計，會著重在地特色、依據需求發想。

台南市吉祥物「魚頭君」概念，源於虱目魚頭是台南市民的早餐或餐點，劉喜臨認為，獨樹一格會加深大家的印象，澎湖縣白沙鄉城前社區以蚵仔作為吉祥物「城前鮮蚵」也是如此。

原則上台灣黑熊是台灣代言吉祥物，可以「全台灣」的角度來思考，只要到海外宣傳，就會聯想到台灣。

陳淑慧說，許多單位都以台灣黑熊作為吉祥物，但仿效之餘應該做到超越，否則往往畫虎不成反類犬。

吉祥物

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