吉祥物之亂 北市最多曾36隻互打

台北曾發生「吉祥物之亂」，全市15個局處有36隻吉祥物，大都沒沒無聞塵封在各局處，前市長柯文哲任內整併，最終由2017年世大運吉祥物「熊讚」升格成北市官方吉祥物。

早年北市府各局處為了展現意象，多會設計吉祥物，雖然上台時諸多玩偶同台很是可愛，但辨識度卻低得可憐。柯文哲曾在議會被議員點名，要求說出吉祥物的名字，結果好幾隻輪流上台展示，柯從頭到尾都是招牌動作抓頭，完全沒有頭緒，才決定整併出熊讚。

「熊讚」成官方吉祥物的初期，情況也沒多好，過去曾被議員批評太懶、過太爽、錢賺太少，身為台北市親善大使，一年花預算1千萬，是個賠錢貨；近年才逐漸走出「黑暗期」，支援各種大型活動，近期還與世壯運吉祥物「壯寶」同框宣傳。

北市大型賽事活動幾乎都有吉祥物，例如2009年台北聽奧吉祥物「蛙兒」、2010年台北國際花卉博覽會「季節精靈」與「花卉精靈」等，2017世大運「金牌熊讚」轉型為如今的「熊讚」。

北市觀傳局指出，「熊讚」每年的預算約1千萬元，主要用於社群維運、品牌推廣、參與及執行包含弱勢及社會關懷、校園及兒童福利、環境與生態保育、城市交流、市政行銷與觀光推廣、體育與文化推廣等活動。

今年以來，「熊讚」更出席春節走春、台北燈節、花伴野餐，台北、台中及高雄旅展，並應援世壯運，積極展現城市運動健康形象與親和力。