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雙北世壯運吉祥物「壯寶」說再見 年底前全撤

聯合報／ 記者楊正海林佳彣邱書昱／台北報導
2025雙北世壯運的吉祥物「壯寶」的設計，以「北」字為造型、藍色與粉紅色交織。記者林佳彣／攝影
2025雙北世壯運的吉祥物「壯寶」的設計，以「北」字為造型、藍色與粉紅色交織。記者林佳彣／攝影

2025雙北世壯運前晚落幕，超人氣吉祥物「壯寶」周邊商品在賽事期間熱賣，外界期待可轉型為新一代雙北市共同吉祥物。但世壯運執委會仍陸續撤除壯寶立像，最長僅保留至年底，顯示壯寶仍難逃「塵封說再見」的吉祥物宿命。

壯寶在世壯運開幕前約1個月亮相，各捷運站、學校、公部門等處都可見宣傳廣告，截至上月底，周邊商品銷售近5萬件，人氣很旺，表現最佳前三項商品為金屬徽章、小壯寶娃娃及在地文化金屬徽章。

世壯運執委會表示，周邊商品共開發3大系列、45項商品，壯寶系列就占21項。壯寶金屬徽章和小壯寶娃娃開幕前已賣6500多件，會緊急請廠商補貨，加碼推抱枕、貼紙等新商品。

壯寶的設計以「北」字為造型、藍色與粉紅色交織，許多民眾第一眼批很醜，卻有愈來愈多人「被壯寶燒到」，還特別購買周邊商品掛在背包上。

有網友笑稱壯寶的配色是雙北專用垃圾袋的顏色，建議世壯運結束後可轉換身分，續留雙北。

執委會表示，氣偶類裝置預計6月6日後撤除；賽會期間設置6座壯寶纖維強化塑膠立像，將保留1座在台北田徑場持續展示，移給新北及宜蘭各1座，其餘3座移置北體育館、大安運動中心、網球中心，連同松菸南向的松鴨與壯寶帆布將保留至年底。

執委會也說，壯寶是為賽會而生，感謝世界各地朋友喜愛壯寶，共同成就一場精彩賽事。目前商品持續販售，銷售數據尚待結算，但壯寶不是賠錢貨，也會持續開預購，直到熱潮退去。

北市觀傳局前局長陳淑慧說，通常短效型吉祥物在活動結束後便不再出場，但如果已創造出知名度，未來也可轉換成其他活動代言人。高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨也說，壯寶將來可轉化成雙北市各大運動賽會的吉祥物，跟北市吉祥物「熊讚」區隔。

台北教育大學文化創意產業經營學系教授林詠能表示，這類型的IP目的就是在行銷，主要是在賽前與賽程中帶來收入，之後消費者也能夠回想賽事的情況，活動結束後公眾關注度就會冷卻，銷量下滑，也不值錢，只要能帶動熱潮就是很棒的IP，「不須過度苛求之後還能帶來銷量」。

吉祥物 世壯運

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