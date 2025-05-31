軍人自拍虐貓影片引眾怒 新北動保處：行為人已到案將懲處

又爆出虐貓事件，有網友爆料，一位林姓現役軍人拍下自己虐貓的影片，引發網友眾怒，議員呼籲市府要研議成立動保警察。新北市動保處表示，已與警方立即查明嫌疑人，軍方也將行為人送派出所，協助釐清案情。

新北市議員蔡淑君指出，他接獲民眾舉發涉嫌虐貓案件，該名現役軍人以殘暴方式疑似虐殺貓咪，相關影片已在臉書粉專「貓咪也瘋狂俱樂部」及Dcard心情版經網友轉傳，引發群情激憤。影片內容怵目驚心，要求相關單位盡速介入調查，如有明確違反動保法情事，應立即進入行政及司法程序予以嚴懲，為杜絕未來發生類似情事，也應研議成立動保警察，落實動物權保障。

蔡淑君指出，國防部對其現役軍人涉犯不法，本就應積極協助司法警察或檢察機關進行偵辦，希望本案國防部可以正視，並彰顯國軍重視所有生命權的積極作為。

議員陳偉杰表示，包含動保警察的設立、寵物納入戶籍的管理，國外都有實施的先例，一個社會的文明水平就取決於對動物保護的重視程度，台灣現在家戶飼養寵物的比例甚至已經高過生兒育女，政府應該要以虐寵零容忍的態度來面對此類案件。

新北市議員戴湘儀表示，據了解，該施虐者預計於31日晚間退伍，人一旦離開軍隊後續追查恐更加困難。除了應儘速賦予動保警察司法調查權之外，更應明確建立施虐者為現役軍人時，國防部相關單位的協調配合機制，避免此類案件因司法警察與國防部之間的溝通落差，而讓涉案者有機會逍遙法外。

新北市動保處回應，由於行為人是現職軍人，已請警方與部隊長官溝通，行為人已到案說明，該名軍人恐涉及虐待動物致死，已違反動保法第25條，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元至200萬元罰金。