「台灣」被消音蔣萬安要給交代？ 北市府反嗆刪補助不該靜音

2025雙北世界壯年運動會昨天閉幕，綠營民代質疑有歌曲歌詞「我台灣來欸」被「消音」。針對北市議員簡舒培在臉書質疑，為何要消音「台灣」蔣萬安、侯友宜給個交代；對此，北市府副發言人魏汶萱反擊，中央違法刪減一般性補助款，不該在民進黨內「靜音」。

簡舒培說，雙北市政府在閉幕晚會中對「台灣」進行技術性刪除，無疑是文化自我審查最荒謬的縮影。這不僅是對台灣身分的矮化，更是台灣長期面對國際壓力下的反射性退縮。蔣萬安、侯友宜作為主辦城市首長，必須對這樣荒謬的處理方式給個交代。

另外，媒體人吳靜怡表示，請問蔣萬安，「台灣」兩個字，就髒了嗎？難不成台北現在戒嚴，連唱歌禁用「台灣」了。

對此，魏汶萱表示，世壯運執委會已說明，這次閉幕典禮由新北市文化局統籌規畫，他們也已對此提出說明。她也回擊，北市府從未有所謂「靜音台灣」的安排，蔣市長昨日更在致詞中兩度提及「台灣」；相信民眾更希望議員不該被黨內「靜音」，而該與市府站在一起、批判中央違法刪減一般性補助、捍衛市民權益。

至於有心人士聯想的「戒嚴」，魏汶萱表示，相信這也提醒了大家民進黨立院黨團粉專的發文尚未究責。