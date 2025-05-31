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世壯運閉幕沒台灣？ 新北市聲明：兩位市長都直接講台灣

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
雙北世界壯年運動會昨舉行閉幕典禮，新北市長侯友宜（右一）、台北市長蔣萬安（左一）與IMGA總會會長Sergii Bubka（左二）及關西世壯運組委會主委松本正義（右二）進行會旗交接。本報資料照片
雙北世界壯年運動會昨舉行閉幕典禮，新北市長侯友宜（右一）、台北市長蔣萬安（左一）與IMGA總會會長Sergii Bubka（左二）及關西世壯運組委會主委松本正義（右二）進行會旗交接。本報資料照片

2025雙北世界壯年運動會昨天閉幕，綠營民代指出壹壹應援曲〈世界都看見〉「我台灣來欸」被消音，台灣尚勇也被改，質疑「台灣」消失了。新北市府發聲明指，國際賽事有一定的規則，身為國際社會的一分子，身為主辦國必須遵守。市府作為世壯運主辦單位，一定從各方面考量，讓世界看見台灣，昨晚兩位市長致詞時也都直接講「台灣」，並無特定人士指稱「只有日方敢說」的情況。

新北市府表示，昨日閉幕典禮，表演內容涵蓋台灣多元文化，包括原住民傳統歌曲和創作歌曲、客家歌謠，也以臺語歌曲唱民俗信仰，還能看到舞龍舞獅融入演出。

其中啦啦隊組曲的表演編排，考量現場觀眾來自各國，並且以世壯運賽會為主軸。「台灣尚勇」本來的口號「Hero！Hito！安打（球員名）！」，演出設計為世壯運相關：「動 forever、跳 forever、Young forever、世壯運！拼 forever、夢 forever、Young forever、世壯運！」

「世界都看見」改編則加上口號：「嘿！嘿！嘿！嘿！運動無界、人生無限、嘿！嘿！嘿！嘿！運動無界、人生無限」。

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