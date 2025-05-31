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2026初選可能對上林淑芬？ 蘇巧慧：黨內有相關機制推出新北市長候選人

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
立委蘇巧慧今天到淡水參加清水祖師爺繞境活動。記者江婉儀／攝影
立委蘇巧慧今天到淡水參加清水祖師爺繞境活動。記者江婉儀／攝影

2026藍綠派出誰參選市長引發外界關注，對於外傳正國會可能跟立委林淑芬合作，在初選時與蘇巧慧競爭，今蘇到淡水參加清水祖師爺繞境活動時表示，民進黨有相關制度，一定會在每一區推出最強候選人。

蘇巧慧表示，每年淡水清水祖師繞境，是在地一年一度的大活動，甚至已經被視為無形文化資產，所以不只淡水人，也可看到各地的信眾。不管各地的拜拜、繞境，其實都像今天祖師爺一樣，都是在驅除瘟疫，也是希望現在剛好Covid又再起的時候，有祖師爺的保佑，讓大家人人都能平安。

對於被問及今天來到淡水，是不是也是為了2026做準備，蘇巧慧表示，她是新北市的委員，新北市的每一區都非常的重視，尤其現在是民進黨新北黨部的主委，當然應該到新北的每一區。像今天就是跟議員鄭宇恩一起來參加淡水的重要活動，那不只是看看大家想什麼、需要什麼，也是希望能讓每一區、讓新北都能夠越來越好。

媒體詢問，外傳正國會派系可能要跟立委林淑芬合作，有機會在初選時「女將對女將」，蘇巧慧說，現在最重要的事情，是讓國會能夠恢復秩序，至於明年的縣市長選舉，民進黨有自己的制度，一定會在每一區都推出最強的候選人，都會來努力。

蘇巧慧 淡水

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