北市堤防「萌寵樂園」主題新亮相
照片取自臺北市政府
位於臺北市福順河濱狗公園於堤內堤防出現各種萌寵在堤防上賣萌，以可愛萌萌風襲來，最新登場堤防美化以寵物樂園為主題正式完工，鮮明的色彩與活潑的圖像設計吸引不少民眾駐足拍照，成為最新打卡熱點。
水利處表示，河濱公園內擁有佔地千坪的寵物專區，是許多飼主與毛孩每日造訪的休閒空間。當地居民長年重視動物權益，將毛小孩視為家人、朋友，更是生活中不可或缺的陪伴並展現社區對動物友善的精神。
水利處指出，設計師宋凱薇運用鮮明對比的色彩組合，營造出充滿活力與動感的視覺印象，搭配流水線型的構圖，象徵奔跑的速度感與自由感，彷彿毛孩們在樂園中恣意奔馳、自在玩耍。設計更巧妙融入現地停車格與周邊景觀，讓可愛動物圖像如同在玩躲貓貓般，靈巧探出頭來，露出逗趣表情，增添互動趣味性。
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