新北議長盃龍舟賽選手創歷年之最 108隊搶245萬獎金

第15屆新北市議長盃龍舟錦標賽於今、明兩天在微風運河廣場登場，這次共計108支隊伍、2400名國內外選手參賽，是歷年之最，眾人爭奪245萬元高額獎金。今天下午與明天還有賽事與眾多刮刮樂等互動好康等民眾來參與。

新北市議長盃龍舟賽今天上午由議長蔣根煌主持開幕，並由三重集美國小帶來氣勢磅礡的開場舞蹈為今年龍舟賽拉開序幕。

蔣根煌表示，本屆龍舟賽有來自美國、日本、巴西、非洲、俄羅斯、瓜地馬拉等近30個國家的選手參賽，讓本次活動成為國際體育的交流平台，另外，大會也在場邊舉行許多有趣的活動，歡迎民眾前來參加。

新北市長侯友宜說，昨天雙北世壯運剛落幕，今天緊接著舉行龍舟賽，兩者同樣是推廣全民運動的賽會，但新北市議長盃龍舟賽獲勝隊伍除了贏得榮譽，還能拿到高額獎金，可見議會對於全民運動推廣的用心。

主辦單位指出，本屆龍舟賽除吸引來自近30國的外籍選手報名，還有許多特色隊伍參賽。參加混合組的台北市政府警察局隊，由一群波麗士大人組成，希望趁繁重的勤務之餘，也能跟各路好手進行體育交流。另由台電維修人員所組成的「台電搶修隊」則誓言以平時搶修電力分秒必爭的精神奪得佳績。

開幕典禮後的大會表演賽，由新北市議會、新北市政府及蘆洲五股公所聯隊三隊參賽，最後由新北市議會隊以4分00秒41奪冠。

新北市議會表示，民眾可透過多家地方有線電視直播觀看賽事，也可線上觀賽，除了精彩的賽事，其他趣味的周邊活動包括懷舊的胖卡餐車園遊會、「詩人再現端」、「彩筆繪龍舟」、「仲夏舞台祭」等，另外，還有刮刮樂等好康活動，相關資訊可上活動官網查詢。