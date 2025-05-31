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愛鳥貪玩走失難找回 新北今年底前「寵登」可獲得新北幣300元

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
巴丹鸚鵡。圖／新北市動保處提供
巴丹鸚鵡。圖／新北市動保處提供

飼養寵物風潮愈來愈盛行，犬貓走失還能靠晶片找回，但非犬貓類的寵物找回難度大幅提升，新北市動保處推動「非犬貓類寵物登記制度」，凡在今年底前，凡完成家中非犬貓寵物登記者，即可獲得新北幣300元。民眾可就近到特定寵物業者與動物醫院，為寵物建立身分識別。

動保處統計，以鳥類為例，每年平均受理約2500件鳥禽救援收容案件，其中約50件為鸚鵡及寵物鳥救援。為便於民眾就近辦理登記，受理登記業者於店門口設有「非犬貓寵物登記站」標示，亦可透過「寵物登記管理資訊網」查詢登記據點。

目前已納入多家合作業者，包括動物醫院有安安動物醫院、雙和動物醫院、亞東動物醫院，以及特定寵物店如雯雯寵物坊、晶鑽寵物旅館、狗狗公園、約伯行旅等，合作名單持續擴大中。

日前，動保處接獲警方通報，一隻白色大型鳥類現身派出所，經查為一隻性格溫馴的巴丹鸚鵡，乖巧地站在員警腿上。動保人員發現牠腳上配有腳環，隨即協助安置並展開協尋作業，最終順利聯繫到焦急的飼主。飼主表示，鸚鵡因好奇打開門飛出，對此深感懊悔，所幸有腳環登記資訊，才得以成功找回。

動保處呼籲，飼主應為鳥禽配戴腳環並完成登記，以提高走失時的尋回機率。「鳥一旦飛走，往往難以自行返家，一個小小的配環動作，可能守護牠一生的安全。」民眾可以多加利用「鳥兔蛇鼠基礎飼養指引」，在飼養前應深入了解品種特性與照護需求，避免因錯誤期待而導致棄養。

安安動物醫院申請為非犬貓寵物登記站。圖／新北市動保處提供
安安動物醫院申請為非犬貓寵物登記站。圖／新北市動保處提供
兔子施打晶片。圖／新北市動保處提供
兔子施打晶片。圖／新北市動保處提供

新北 寵物 動物醫院

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